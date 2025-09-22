30
عربي-دولي
لليوم الثالث على التوالي.. الاضطرابات تؤرق مطارات أوروبا
Lebanon 24
22-09-2025
|
02:20
A-
A+
لليوم الثالث على التوالي، تشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات متواصلة عقب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية، وكان
مطار العاصمة
الألمانية
من بين أكثر المطارات المتضررة من الهجوم.
وقال متحدث باسم مطار
برلين
في تصريحات لوكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ) إن
المطار
يستعد لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألفا في يوم الاثنين.
كما أشار إلى أن عودة آلاف المشاركين في الماراثون الذي استضافته العاصمة الألمانية أمس الأحد أضافت مزيدا من الضغوط على التشغيل.
ولا تزال مطارات أوروبية كبرى، من بينها
دبلن
وبروكسل ولندن هيثرو، تواجه اضطرابات مستمرة بعد أيام من الهجوم.
ففي
بروكسل
طلب المطار من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة اليوم الاثنين، بينما نُصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل الإقلاع بساعتين إلى ثلاث ساعات.
