لليوم الثالث على التوالي.. الاضطرابات تؤرق مطارات أوروبا

لليوم الثالث على التوالي، تشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات متواصلة عقب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية، وكان من بين أكثر المطارات المتضررة من الهجوم.وقال متحدث باسم مطار في تصريحات لوكالة (د ب أ) إن يستعد لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألفا في يوم الاثنين.

كما أشار إلى أن عودة آلاف المشاركين في الماراثون الذي استضافته العاصمة الألمانية أمس الأحد أضافت مزيدا من الضغوط على التشغيل.



ولا تزال مطارات أوروبية كبرى، من بينها وبروكسل ولندن هيثرو، تواجه اضطرابات مستمرة بعد أيام من الهجوم.



ففي طلب المطار من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة اليوم الاثنين، بينما نُصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل الإقلاع بساعتين إلى ثلاث ساعات.