عربي-دولي

ألمانيا: ندعم حل الدولتين ووقف فوري للنار في غزة

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:06
Doc-P-1419966-638941326641253214.webp
Doc-P-1419966-638941326641253214.webp photos 0
قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الإثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما.
كما دعا في الوقت نفسه إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية... لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".
إلى ذلك، أكد أن هدف بلاده " إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين." وأردف قائلاً: " مهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يمكن أن يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".

في المقابل، أوضح أن ذلك يجب أن يتحقق عبر المفاوضات. وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينتهج سياسة فرض الإرادة بأي ثمن.. يبقى طريق التفاهم والتسوية والمفاوضات الطريق الوسطي الصعب والمرهق. لكننا نؤيد هذا الطريق".

كما شدد على أن "ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، ومزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".
