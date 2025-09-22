استشهاد 68 شخصا بقصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في غزة

Advertisement

استشهد 68 شخصا بينهم 50 في الساعات الأخيرة في مدينة غزة في قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة من القطاع.ونقل 40 شهيدا إلى ، و15 إلى ، و10 إلى ، و3 إلى .هذا وقد أفادت وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأن 1.9 مليون شخص باتوا نازحين قسرا في ، مشيرة إلى أن حجم المعاناة والدمار في القطاع لا يمكن تصوره.وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع : "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".وأضافت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".(العربية)