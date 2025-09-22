Advertisement

استشهاد 68 شخصا بقصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في غزة

22-09-2025 | 03:06
استشهد 68 شخصا بينهم 50 في الساعات الأخيرة في مدينة غزة في قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة من القطاع.

ونقل 40 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و15 إلى المستشفى المعمداني، و10 إلى مستشفى العودة، و3 إلى مستشفى ناصر.
هذا وقد أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن 1.9 مليون شخص باتوا نازحين قسرا في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم المعاناة والدمار في القطاع لا يمكن تصوره.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

وأضافت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".(العربية)
