استشهاد 68 شخصا بقصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في غزة
Lebanon 24
22-09-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد 68 شخصا بينهم 50 في الساعات الأخيرة في مدينة غزة في قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة من القطاع.
ونقل 40 شهيدا إلى
مستشفى الشفاء
، و15 إلى
المستشفى المعمداني
، و10 إلى
مستشفى العودة
، و3 إلى
مستشفى ناصر
.
هذا وقد أفادت
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
"الأونروا" بأن 1.9 مليون شخص باتوا نازحين قسرا في
قطاع غزة
، مشيرة إلى أن حجم المعاناة والدمار في القطاع لا يمكن تصوره.
وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع
فيسبوك
: "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".
وأضافت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".(العربية)
