عربي-دولي
إيران: لن نتراجع أمام التهديدات!
Lebanon 24
22-09-2025
|
05:10
A-
A+
أكد رئيس أركان القوات المسلحة
الإيرانية
، اللواء عبد الرحيم
موسوي
، أن
طهران
جاهزة للتصدي لأي "تهديد من الطغاة" حول العالم، مشددًا على أن الرد سيكون عبر مفاجآت استراتيجية حاسمة وغير متوقعة.
وأشار موسوي ضمن فعاليات إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، إلى "الدروس المستفادة من تلك المرحلة، ومنها أهمية الإيمان والتوكل
على الله
، والمقاومة الفعالة والاعتماد على الذات في تطوير القدرات الدفاعية والعلمية، بالإضافة إلى
الوحدة الوطنية
التي تحول التهديدات إلى فرص لتعزيز القوة".
وذكر أن "تجربة مواجهة العدوان الأخير، سواء من الطرف الاسرائيلي أو الأميركي، أظهرت قدرة
إيران على
فرض الردع الذكي وإفشال خطط العدو"، لافتا إلى أن "التماسك الشعبي هو الضمان الحقيقي لاستمرار قوة البلاد وصمودها".
وشدد على أن "
إيران
لن تتراجع أمام التهديدات، بل ستحول كل محاولة عدائية إلى فرصة لتعزيز مكانتها على المستويين الوطني والإقليمي والدولي"، مؤكدا "ضرورة تطوير الدفاع الشامل والتكنولوجيا الدفاعية ورفع القدرة على المواجهة حتى في الحروب المركبة والمعرفية".
