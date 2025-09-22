إيران: لن نتراجع أمام التهديدات!

Advertisement

وأشار موسوي ضمن فعاليات إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، إلى "الدروس المستفادة من تلك المرحلة، ومنها أهمية الإيمان والتوكل ، والمقاومة الفعالة والاعتماد على الذات في تطوير القدرات الدفاعية والعلمية، بالإضافة إلى التي تحول التهديدات إلى فرص لتعزيز القوة".وذكر أن "تجربة مواجهة العدوان الأخير، سواء من الطرف الاسرائيلي أو الأميركي، أظهرت قدرة فرض الردع الذكي وإفشال خطط العدو"، لافتا إلى أن "التماسك الشعبي هو الضمان الحقيقي لاستمرار قوة البلاد وصمودها".وشدد على أن " لن تتراجع أمام التهديدات، بل ستحول كل محاولة عدائية إلى فرصة لتعزيز مكانتها على المستويين الوطني والإقليمي والدولي"، مؤكدا "ضرورة تطوير الدفاع الشامل والتكنولوجيا الدفاعية ورفع القدرة على المواجهة حتى في الحروب المركبة والمعرفية".