بعد اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين.. هكذا علّقت روسيا

أكد ، يوم الإثنين، أن لا تزال ترى في حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع في ، وذلك رداً على استفسارات بشأن اعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين". وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين".





وأضاف: "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، الذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".





والأحد، اعترفت كل من وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضبا من .





وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة إلى 145 من أصل 193 دولة عضوا في ، وفق إحصاءات وكالة "فرانس برس".