31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين.. هكذا علّقت روسيا
Lebanon 24
22-09-2025
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الكرملين
، يوم الإثنين، أن
روسيا
لا تزال ترى في حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع في
الشرق الأوسط
، وذلك رداً على استفسارات بشأن اعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطينية.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي
على أساس حل الدولتين".
وأضاف: "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، الذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".
والأحد، اعترفت كل من
بريطانيا
وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضبا من
إسرائيل
.
وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة
فلسطين
إلى 145 من أصل 193 دولة عضوا في
الأمم المتحدة
، وفق إحصاءات وكالة "فرانس برس".
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين..هكذا علّقت إسرائيل وأميركا
Lebanon 24
بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين..هكذا علّقت إسرائيل وأميركا
22/09/2025 18:24:02
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: نأمل أن يسرع اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين في الجمعية العامة بتطبيق حل الدولتين
Lebanon 24
أردوغان: نأمل أن يسرع اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين في الجمعية العامة بتطبيق حل الدولتين
22/09/2025 18:24:02
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين.. هكذا علّقت واشنطن
Lebanon 24
بعد اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين.. هكذا علّقت واشنطن
22/09/2025 18:24:02
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين..خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
Lebanon 24
بعد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين..خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
22/09/2025 18:24:02
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
الشرق الأوسط
مجلس الأمن
الإسرائيلي
حل الدولة
أستراليا
بريطانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ تفاصيل يجب معرفتها
Lebanon 24
ماذا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ تفاصيل يجب معرفتها
11:00 | 2025-09-22
22/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إثيوبيا.. حملة اعتقالات تعسفية ضد الصحفيين قبيل انتخابات 2026
Lebanon 24
إثيوبيا.. حملة اعتقالات تعسفية ضد الصحفيين قبيل انتخابات 2026
10:45 | 2025-09-22
22/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس.. صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بوساطة قطرية
Lebanon 24
حماس.. صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بوساطة قطرية
10:30 | 2025-09-22
22/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو ترد على تصريحات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
Lebanon 24
موسكو ترد على تصريحات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
10:29 | 2025-09-22
22/09/2025 10:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التهديد بالعقوبات.. توقيع اتفاق نووي إيراني - روسي
Lebanon 24
رغم التهديد بالعقوبات.. توقيع اتفاق نووي إيراني - روسي
10:15 | 2025-09-22
22/09/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-09-22
ماذا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ تفاصيل يجب معرفتها
10:45 | 2025-09-22
إثيوبيا.. حملة اعتقالات تعسفية ضد الصحفيين قبيل انتخابات 2026
10:30 | 2025-09-22
حماس.. صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بوساطة قطرية
10:29 | 2025-09-22
موسكو ترد على تصريحات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
10:15 | 2025-09-22
رغم التهديد بالعقوبات.. توقيع اتفاق نووي إيراني - روسي
10:00 | 2025-09-22
ضغوط ورسائل متناقضة.. ماذا بعد الاعترافات المتسارعة بفلسطين؟
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24