بسبب ضغوط دولية.. السيسي يعفو عن علاء عبد الفتاح بعد سنوات من السجن

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:16
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفواً رئاسياً عن الناشط المصري – البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، بعد سنوات طويلة قضاها في السجن، وإضرابات متكررة عن الطعام لفتت انتباه المجتمع الدولي وأثارت مناشدات واسعة للإفراج عنه.
علاء عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه ثورة 25 كانون الثاني 2011 في مصر، اشتهر بدفاعه عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، وكان صوتاً معارضاً قوياً للسلطات المتعاقبة.

خلفية الاعتقال

ألقي القبض على عبد الفتاح في أيلول 2019 خلال حملة أمنية واسعة استهدفت نشطاء ومعارضين، على خلفية دعوات إلى التظاهر ضد الحكومة. ووجهت له تهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء لجماعة إرهابية"، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في كانون الأول 2021، بعد محاكمة أثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية وصفتها بأنها "غير عادلة".

خلال سنوات سجنه، دخل عبد الفتاح في إضرابات متكررة عن الطعام، كان أخطرها في تشرين الثاني 2022 أثناء استضافة مصر مؤتمر المناخ (COP27)، ما جعل قضيته محط أنظار المجتمع الدولي. وطالبت حكومات غربية ومنظمات حقوقية بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه سياسي ويهدد حياته.


والإفراج عن علاء عبد الفتاح يُنظر إليه على أنه خطوة لخفض الضغوط الدولية عن الحكومة المصرية، خصوصاً من بريطانيا حيث يحمل عبد الفتاح الجنسية، ومن دول الاتحاد الأوروبي التي طالبت مراراً بإطلاق سراحه.
