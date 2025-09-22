"هذه أيامنا الأخيرة".. "القسام" تنشر فيديو لجندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو

نشرت ، الذراع العسكري لحركة ، مساء الإثنين، مقطع فيديو يظهر فيه الجندي آلون أوهل موجهاً انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء ، ومحمّلاً إياه المسؤولية المباشرة عن مصير الأسرى لدى .



وقال أوهل في رسالته: "هل ما زال أحد يصدق ؟ هو ومن حوله يريدون قتلنا، مصيرنا قد تحدد وهذه أيامنا الأخيرة، وأصبحنا عبئاً على حكومته".



وطالب الأسير بعدم مساندة نتنياهو، والضغط عليه لوقف ما وصفه بمخطط قتل الأسرى، كما ناشد عائلته والجمهور الإسرائيلي مواصلة التظاهر للضغط على الحكومة من أجل إنقاذ حياتهم.

📹"القسام" تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي، آلون أوهام، يدعو الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بغزة



💬وقال الأسير الإسرائيلي في فيديو "القسام":



🔸على المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ألا يدع نتنياهو يقتلنا



🔸الأسرى تحولوا إلى عبء على الحكومة وهي تحاول التخلص منا… pic.twitter.com/Pbw7g28wGG — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 22, 2025