عربي-دولي

"هذه أيامنا الأخيرة".. "القسام" تنشر فيديو لجندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:19
نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، مقطع فيديو يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير آلون أوهل موجهاً انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومحمّلاً إياه المسؤولية المباشرة عن مصير الأسرى لدى المقاومة.

وقال أوهل في رسالته: "هل ما زال أحد يصدق نتنياهو؟ هو ومن حوله يريدون قتلنا، مصيرنا قد تحدد وهذه أيامنا الأخيرة، وأصبحنا عبئاً على حكومته".

وطالب الأسير الإدارة الأميركية بعدم مساندة نتنياهو، والضغط عليه لوقف ما وصفه بمخطط قتل الأسرى، كما ناشد عائلته والجمهور الإسرائيلي مواصلة التظاهر للضغط على الحكومة من أجل إنقاذ حياتهم. 
 
 
