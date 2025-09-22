"هذه أيامنا الأخيرة".. "القسام" تنشر فيديو لجندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو

📹"القسام" تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي، آلون أوهام، يدعو الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بغزة
💬وقال الأسير الإسرائيلي في فيديو "القسام":
🔸على المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ألا يدع نتنياهو يقتلنا
🔸الأسرى تحولوا إلى عبء على الحكومة وهي تحاول التخلص منا… pic.twitter.com/Pbw7g28wGG
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 22, 2025
