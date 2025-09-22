28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يلتقي قادة عرب ومسلمين.. ماذا عن مستقبل غزة؟
Lebanon 24
22-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيعرض على مجموعة من القادة العرب والمسلمين رؤيته لإنهاء الحرب على غزة، في اجتماع مغلق يُعقد قبيل
الدورة
الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
Advertisement
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ويحضره قادة من
السعودية
والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكدت بلاده رسميًا حضوره لمناقشة السلام والأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي الاجتماع قبل محادثة مقررة بين
ترامب
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو في
واشنطن
يوم 29 أيلول، وسط الجمود في مفاوضات صفقة الرهائن.
وأشار التقرير إلى أن القادة العرب والمسلمين سيبحثون خطة منسقة لما بعد الحرب في غزة، في وقت يطالب فيه
البيت الأبيض
الدول المشاركة بدعم المبادئ الأميركية، وربما إرسال قوات ضمن قوة استقرار تحل محل الجيش الإسرائيلي.
كما يُتوقع أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب والامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث حذرت الإمارات من أن أي ضم قد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، أبرز إنجازات ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: قتل قادة حماس يعني حماية مستقبل أجيالنا
Lebanon 24
نتنياهو: قتل قادة حماس يعني حماية مستقبل أجيالنا
23/09/2025 00:53:46
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفداً من هيئة العلماء المسلمين
Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفداً من هيئة العلماء المسلمين
23/09/2025 00:53:46
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر سياسي أوروبي: زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس
Lebanon 24
مصدر سياسي أوروبي: زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس
23/09/2025 00:53:46
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب دعا قادة السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات إلى جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب دعا قادة السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات إلى جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع
23/09/2025 00:53:46
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
روسيا اليوم
الإسرائيلي
السعودية
إسرائيل
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
Lebanon 24
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
17:14 | 2025-09-22
22/09/2025 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لافت.. هكذا انتصرت فلسطين على نتنياهو!
Lebanon 24
تقرير لافت.. هكذا انتصرت فلسطين على نتنياهو!
16:51 | 2025-09-22
22/09/2025 04:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
Lebanon 24
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
16:44 | 2025-09-22
22/09/2025 04:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
Lebanon 24
رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
16:36 | 2025-09-22
22/09/2025 04:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
Lebanon 24
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
16:30 | 2025-09-22
22/09/2025 04:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:14 | 2025-09-22
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
16:51 | 2025-09-22
تقرير لافت.. هكذا انتصرت فلسطين على نتنياهو!
16:44 | 2025-09-22
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
16:36 | 2025-09-22
رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
16:30 | 2025-09-22
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
16:26 | 2025-09-22
العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24