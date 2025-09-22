ترامب يلتقي قادة عرب ومسلمين.. ماذا عن مستقبل غزة؟

Advertisement

أفادت تقارير نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن الرئيس الأميركي سيعرض على مجموعة من القادة العرب والمسلمين رؤيته لإنهاء الحرب على غزة، في اجتماع مغلق يُعقد قبيل الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ويحضره قادة من والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكدت بلاده رسميًا حضوره لمناقشة السلام والأمن الإقليمي والدولي.ويأتي الاجتماع قبل محادثة مقررة بين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يوم 29 أيلول، وسط الجمود في مفاوضات صفقة الرهائن.وأشار التقرير إلى أن القادة العرب والمسلمين سيبحثون خطة منسقة لما بعد الحرب في غزة، في وقت يطالب فيه الدول المشاركة بدعم المبادئ الأميركية، وربما إرسال قوات ضمن قوة استقرار تحل محل الجيش الإسرائيلي.