Advertisement

عربي-دولي

ترامب يلتقي قادة عرب ومسلمين.. ماذا عن مستقبل غزة؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1420234-638941755235350610.webp
Doc-P-1420234-638941755235350610.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض على مجموعة من القادة العرب والمسلمين رؤيته لإنهاء الحرب على غزة، في اجتماع مغلق يُعقد قبيل الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
Advertisement

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ويحضره قادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكدت بلاده رسميًا حضوره لمناقشة السلام والأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي الاجتماع قبل محادثة مقررة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم 29 أيلول، وسط الجمود في مفاوضات صفقة الرهائن.

وأشار التقرير إلى أن القادة العرب والمسلمين سيبحثون خطة منسقة لما بعد الحرب في غزة، في وقت يطالب فيه البيت الأبيض الدول المشاركة بدعم المبادئ الأميركية، وربما إرسال قوات ضمن قوة استقرار تحل محل الجيش الإسرائيلي.
 
 
كما يُتوقع أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب والامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث حذرت الإمارات من أن أي ضم قد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، أبرز إنجازات ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: قتل قادة حماس يعني حماية مستقبل أجيالنا
lebanon 24
23/09/2025 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفداً من هيئة العلماء المسلمين
lebanon 24
23/09/2025 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر سياسي أوروبي: زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس
lebanon 24
23/09/2025 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب دعا قادة السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات إلى جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع
lebanon 24
23/09/2025 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

روسيا اليوم

الإسرائيلي

السعودية

إسرائيل

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:14 | 2025-09-22
16:51 | 2025-09-22
16:44 | 2025-09-22
16:36 | 2025-09-22
16:30 | 2025-09-22
16:26 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24