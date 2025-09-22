بن فرحان: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام

قال السعوديّ فرحان من ، اليوم الإثنين، إنّ مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام في .

وأشار بن فرحان إلى أنَّ تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة وانتهاكاتها في الضفة والقدس الشريف، وأضاف: "ندعو بقية الدول لاتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة ".

