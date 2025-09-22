Advertisement

بن فرحان: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام

Lebanon 24
22-09-2025 | 16:08
Doc-P-1420261-638941794097120847.webp
Doc-P-1420261-638941794097120847.webp photos 0
قال وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنّ مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشار بن فرحان إلى أنَّ إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة وانتهاكاتها في الضفة والقدس الشريف، وأضاف: "ندعو بقية الدول لاتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".

