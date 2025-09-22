عباس: لن يكون لحماس دور في الحكم وندعوها لتسليم السلاح

Advertisement

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، استعداد القيادة للعمل مع والسعودية وفرنسا من أجل تنفيذ خطة سلام شاملة، مؤكداً الانفتاح على التعاون مع الرئيس الأميركي ترمب لتجسيد هذه الخطة ضمن جدول زمني محدد.وقال عباس: "مستقبلنا ومستقبلكم، أيها الشعب ، يقوم على السلام"، مجدداً دعوة إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في ، ومثمناً مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.كما أشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية سبق أن اعترفت منذ عام 1988 بحق في الوجود، مؤكداً استمرار هذا الاعتراف. وفي الوقت نفسه، شدد على رفض الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية ومعاداة السامية.وأعلن عباس السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب، على أن تُمنع الأحزاب والأفراد غير الملتزمين بمبادئ حركة التحرير من المشاركة فيها. كما تعهد بتنفيذ أجندة إصلاح شاملة، وإصلاح المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير اليونيسكو خلال عامين.كما دان ما قامت به حركة في السابع من تشرين الأول، داعياً الحركة إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، ومؤكداً أنه "لن يكون لحماس دور في الحكم".كما أشاد الرئيس الفلسطيني بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في الدعوة إلى المؤتمر، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون "دولة ديمقراطية عصرية تقوم على سيادة القانون وتداول السلطة".