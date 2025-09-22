Advertisement

عربي-دولي

رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

Lebanon 24
22-09-2025 | 16:36
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"، مشيراً إلى أنَّ "أفعال حركة حماس غير مقبولة".
وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء اليوم الاثنين، قال دا سيلفا: "لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 50 ألف طفل في غزة".
 

وتابع: "لا بد من تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما لا بد من ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

إيناسيو لولا دا سيلفا

لويس إيناسيو لولا

المؤتمر الدولي

لولا دا سيلفا

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الفلسطينية

حل الدولة

