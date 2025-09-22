رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

قال الرئيس البرازيلي لويس إن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"، مشيراً إلى أنَّ "أفعال حركة غير مقبولة".

وفي كلمة له خلال أعمال رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في مساء اليوم الاثنين، قال : "لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 50 ألف طفل في غزة".