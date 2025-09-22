31
عربي-دولي
بسبب "مسيّرات مجهولة".. توقف الرحلات الجوية في مطاري كوبنهاغن وأوسلو
Lebanon 24
22-09-2025
|
23:38
A-
A+
عقب رصد طائرات مسيّرة مجهولة، توقفت الرحلات الجوية في
مطار كوبنهاغن
بالدنمارك، مساء أمس الاثنين، وتم تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، فيما وقع حادث مشابه في مطار أوسلو.
وذكرت الشرطة الدنماركية، في بيان لها عبر منصة إكس، أنه تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيّرة كبيرة".
وذكر مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في إسكندنافيا، مساء الاثنين، أن "طائرات مسيرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.
وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنيا كبيرا في محيط
المطار
، ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.
وفي الوقت نفسه، وقع حادث منفصل يتعلق بمسيرة في مطار أوسلو في الليلة ذاتها، ما أجبر كل
حركة الطيران
على استخدام مدرج واحد فقط، وفقا لهيئة البث النرويجية (إن آر كي). وعادت الحركة إلى طبيعتها، فيما لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس(سكاي نيوز).
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تفكيك شبكة خطيرة في نيويورك
Lebanon 24
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تفكيك شبكة خطيرة في نيويورك
09:42 | 2025-09-23
23/09/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟
Lebanon 24
مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟
07:34 | 2025-09-23
23/09/2025 07:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا قد تدفع إسرائيل إلى إنهاء سياسة الغموض النووي.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
تركيا قد تدفع إسرائيل إلى إنهاء سياسة الغموض النووي.. تقرير أميركي يكشف
06:00 | 2025-09-23
23/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم الليلة الماضية.. رئيسة الوزراء الدنماركية: الأخطر على البنى التحتية
Lebanon 24
بعد هجوم الليلة الماضية.. رئيسة الوزراء الدنماركية: الأخطر على البنى التحتية
05:32 | 2025-09-23
23/09/2025 05:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة
Lebanon 24
وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة
04:45 | 2025-09-23
23/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
