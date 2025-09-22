Advertisement

عربي-دولي

بسبب "مسيّرات مجهولة".. توقف الرحلات الجوية في مطاري كوبنهاغن وأوسلو

Lebanon 24
22-09-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1420334-638942065196348585.jpg
Doc-P-1420334-638942065196348585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقب رصد طائرات مسيّرة مجهولة، توقفت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن بالدنمارك، مساء أمس الاثنين، وتم تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، فيما وقع حادث مشابه في مطار أوسلو.
Advertisement

وذكرت الشرطة الدنماركية، في بيان لها عبر منصة إكس، أنه تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيّرة كبيرة".

وذكر مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في إسكندنافيا، مساء الاثنين، أن "طائرات مسيرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.

وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنيا كبيرا في محيط المطار، ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.

وفي الوقت نفسه، وقع حادث منفصل يتعلق بمسيرة في مطار أوسلو في الليلة ذاتها، ما أجبر كل حركة الطيران على استخدام مدرج واحد فقط، وفقا لهيئة البث النرويجية (إن آر كي). وعادت الحركة إلى طبيعتها، فيما لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس(سكاي نيوز).
مواضيع ذات صلة
بعد رصد مسيّرات مجهولة ليلا.. مطار كوبنهاغن يستأنف الرحلات الجوية
lebanon 24
23/09/2025 17:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: مطار بغداد يعلق الرحلات الجوية الى إيران بشكل مؤقت لأسباب مجهولة
lebanon 24
23/09/2025 17:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الدنمركية: تحويل 31 رحلة جوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة المصدر
lebanon 24
23/09/2025 17:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بولندا تفتح المجال الجوي فوق مطار وارسو بعد إغلاقه بسبب مسيّرات روسية
lebanon 24
23/09/2025 17:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار كوبنهاغن

حركة الطيران

سكاي نيوز

سكاي نيو

النرويج

المطار

بيرة

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:42 | 2025-09-23
07:34 | 2025-09-23
06:00 | 2025-09-23
05:32 | 2025-09-23
04:45 | 2025-09-23
04:32 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24