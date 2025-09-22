Advertisement

عربي-دولي

لتفادي عقوبات أممية.. محادثات اللحظة الأخيرة بين إيران وأوروبا

Lebanon 24
22-09-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1420335-638942070908189076.png
Doc-P-1420335-638942070908189076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر دبلوماسية أن إيران والقوى الأوروبية تجري محادثات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تفادي إعادة فرض عقوبات أممية على طهران بسبب انتهاكاتها المتزايدة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
Advertisement

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين قولهم إن وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يعتزمون عقد اجتماع طارئ لمناقشة الملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق "ضئيلة للغاية".

وكانت الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قد أطلقت في 28 آب الماضي مهلة مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة إياها بعدم الالتزام بتعهداتها النووية. وتقول طهران منذ سنوات إن برنامجها النووي مخصص "للأغراض السلمية فقط"، بينما يرى الغرب أنه غطاء لتطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن بلاده أجرت مشاورات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقدمت "أفكاراً جديدة للنقاش". وأكد أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي اليوم بنظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس لمواصلة المحادثات.

غير أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن القادة الإيرانيين لم يلبوا حتى الآن الشروط المطلوبة، وفي مقدمتها السماح للمفتشين بزيارة المواقع النووية المثيرة للجدل وتقديم تقارير خاصة بشأن المخزونات من اليورانيوم المخصب. وأوضح أحدهم أن "الكرة الآن في ملعب إيران، وإذا لم تتحرك سريعاً، فسيُعاد فرض جميع العقوبات".

ولمح دبلوماسيون غربيون إلى أن الفرصة الأخيرة قد تكون عبر تقديم إيران تنازلات جزئية، مثل السماح بزيارة رمزية لبعض المواقع أو تقديم تقارير إضافية، إلا أن ذلك قد لا يكون كافياً لإقناع الأوروبيين، خصوصاً في ظل الموقف الأمريكي المتشدد الذي قد يلجأ إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تستجيب "للغة الضغط والتهديد"، مشيراً إلى أن طهران اختبرت الغرب مراراً وتعرف حدوده. وأضاف: "نأمل أن نجد حلاً دبلوماسياً في الأيام المقبلة، وإلا فإن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة".

وفي محاولة لمنح فرصة أخيرة للحل، عرضت الترويكا الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، شرط استجابة إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 27 أيلول الجاري، فستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بشكل تلقائي.
 
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
المحادثات النووية بين إيران وأوروبا.. تهديدات متبادلة وتصعيد دبلوماسي
lebanon 24
23/09/2025 17:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: طهران وأوروبا ترغبان في عقد الجولة المقبلة من المحادثات قريبًا
lebanon 24
23/09/2025 17:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العنف الجنسي يعرض إسرائيل لتحذير أممي.. والأخيرة ترد!
lebanon 24
23/09/2025 17:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا ترحب بتقرير أممي حول أحداث الساحل وتدعو لرفع العقوبات
lebanon 24
23/09/2025 17:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

المدير العام

مجلس الأمن

الأوروبيين

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:42 | 2025-09-23
07:34 | 2025-09-23
06:00 | 2025-09-23
05:32 | 2025-09-23
04:45 | 2025-09-23
04:32 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24