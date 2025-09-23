Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: سأتفاوض مع ترامب على شراء طائرات F-35

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:42
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن تركيا ستتفاوض على شراء طائرات إف-35 المقاتلة خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسي في 2020 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 في صيف عام 2019، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35 التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.

لكن واشنطن وافقت العام الماضي بعد طول انتظار، على طلب أنقرة الحصول على الطائرات ومعدات التحديث، بعد سداد 1.4 مليار دولار لشراء 100 طائرة من هذا الطراز.

يشار إلى أن الدول التي تمتلك مقاتلات إف-35 للاستفادة من قدرات أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم حتى الآن هي 20 دولة فقط، بينها أميركا و19 حليفاً مقرّباً.

ومن بين أعضاء هذا النادي كل من أستراليا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وإسرائيل وإيطاليا. ويُعدّ الحصول على عضوية هذا النادي دليلاً قوياً على الثقة المتبادلة مع واشنطن، بحسب مجلة نيوزويك الأميركية.
