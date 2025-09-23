30
بعد هجوم الليلة الماضية.. رئيسة الوزراء الدنماركية: الأخطر على البنى التحتية
Lebanon 24
23-09-2025
|
05:32
A-
A+
أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اليوم أن المسيّرات التي تسببت في إغلاق
مطار كوبنهاغن
لساعات مثّلت "الهجوم الأخطر" على البنى التحتية الحيوية في البلاد حتى اللحظة.
وقالت في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "ما شهدناه الليلة الماضية كان الهجوم الأخطر على البنى التحتية الدنماركية الحيوية حتى اللحظة"، مضيفة :"أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيرا لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية".
