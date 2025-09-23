الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت.. إليكم أبرز ما جاء في الكلمات

تشهد مدينة نيويورك الأميركية تدابير أمنية مشددة واستثنائية، تزامناً مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم. ويشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نحو 200 رئيس دولة وحكومة، ومئات الوزراء، وآلاف الدبلوماسيين.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أن الأهوال في غزة مستمرة ونطاق القتل تخطى الحدود، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد.



وأضاف غوتيريتش أن ركائز السلام تتداعى بسبب الإفلات من العقاب، وأن الحروب تستعر مع عدم التزام بعض الدول بالمواثيق الدولية.



وحول هجمات 7 تشرين الأول والحرب الدائرة من حينها، قال: "لا شيء يبرر هجمات 7 تشرين الول ولا العقاب الجماعي لسكان غزة، ونريد وقفاً دائما لإطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين الآن".



كما شدد على ضرورة العمل على إحلال السلام في أوكرانيا، وأشار إلى أن المدنيين في السودان يواجهون المذابح ولا حل عسكريا للأزمة.

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه قام "ببناء علاقات ثمينة مع ودول الخليج".



وعلى المستوى الدولي، ذكر ترامب أن "عصر السلام تبدد، وحل محله محل عصر الأزمات".



وقال ترامب إن "أميركا عادت إلى مكانها في العالم، ولديها حاليا أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات"، معتبرا أن عهده هو عهدي هو "العصر الذهبي لأميركا".



وأكد الرئيس الأميركي أن "الأموال تتدفق على أميركا، ونبني حاليا أفضل وأعظم اقتصاد".



وفي ملف الهجرة، أوضح ترامب أن "عدد الأجانب الذين يتدفقون لأميركا بشكل غير قانوني وصل للصفر".

تركيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطابه في عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين عن هذا الاجتماع.



ودعا "كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة إلى فعل ذلك".



وأكد "أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، وأكثر من 20 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة".



وأشار أردوغان "أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية في قطاع غزة، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة".



أضاف: الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، وإسرائيل لم تتمكن حتى الآن من حجب حقيقة ما يحدث في قطاع غزة".



وتابع "أن الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف".



ورأى "أن التجارة الدولية تشهد تغييرات جذرية بسبب سياسة الحمائية واضطراب سلاسل التوريد".



وقال أردوغان: "نتجه بخطى ثابتة لتنفيذ مشروع يمتد من الصين لأوروبا وهو الممر الاستراتيجي عبر بحر قزوين".



وأكد "أنه يجب تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية لا أداة جديدة للطغيان".



وقال الرئيس التركي: نؤيد مبادرة "يو إن 80" لزيادة كفاءة الأمم المتحدة.



وأشار الى أن "العالم أكبر من 5 دول ونريد نظاما يكون الحق فيه هو القوي وليس العكس".

قطر

وصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاعتداء على الدوحة بأنه "إرهاب دولة".



وفي خطابه أمام المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الثمانين، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، قال أمير قطر إن "الاعتداء الغادر على دولة ⁧‫قطر‬⁩ يبين أن رئيس الحكومة الذي يتباهى بأنه غيّر وجه يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي".



وأكد أن "إسرائيل ليست دولة ديمقراطية في محيط معاد كما يدعي قادتها بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها".



ومضى قائلا: "انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب وواجهنا حملات تضليل لن تثنينا عن مواصلة دورنا، وسنواصل جهودنا مع القاهرة وواشنطن لإنهاء الحرب في غزة".



وبشأن الأوضاع في ، قال أمير قطر إنها "تشهد مرحلة جديدة نأمل أن تكون مسارا نحو تحقيق تطلعات شعبها".



وأكد أنه "يتعين على المجتمع الدولي استغلال الفرصة المتاحة للوقوف إلى جانب سوريا لتجاوز المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة وإرساء علاقات على أساس المواطنة المتساوية".



وشدد على أهمية "رفض التدخلات الخارجية في سوريا لاسيما محاولات إسرائيل لتقسيمها".

الأردن