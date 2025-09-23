تحقيق دولي: قادة إسرائيل حرّضوا على إبادة شعب

Advertisement

أشارت لجنة تحقيق أممية مستقلة الى أن "رئيس ورئيس وزرائها ووزير الدفاع السابق حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة".وأكدت أن "إسرائيل هدمت البنية التحتية المدنية في على نطاق واسع وبشكل منهجي".أضافت: إسرائيل حرمت عمدا في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.وتابعت أن "إسرائيل خلقت ظروفا أرادت بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا ما يعد إبادة جماعية". (الجزيرة)