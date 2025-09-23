28
عربي-دولي
تحقيق دولي: قادة إسرائيل حرّضوا على إبادة شعب
Lebanon 24
23-09-2025
|
11:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت لجنة تحقيق أممية مستقلة الى أن "رئيس
إسرائيل
ورئيس وزرائها ووزير الدفاع السابق حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
وأكدت أن "إسرائيل هدمت البنية التحتية المدنية في
قطاع غزة
على نطاق واسع وبشكل منهجي".
أضافت: إسرائيل حرمت عمدا
الفلسطينيين
في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.
وتابعت أن "إسرائيل خلقت ظروفا أرادت بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا ما يعد إبادة جماعية". (الجزيرة)
