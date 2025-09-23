Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1420692-638942669322357709.png
Doc-P-1420692-638942669322357709.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من تداعيات خفض الدعم المالي للمساعدات الإنسانية والتنموية، قائلاً إن ذلك يخلق فوضى ويهدد حياة الملايين.
Advertisement

وقال غوتيريش: "خفض مساعدات التنمية يسبب فوضى. هذا حكم بإعدام كثيرين، وسرقة لمستقبل عدد أكبر"، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم رغم تقليصها الكبير للدعم للمؤسسات الدولية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف: "في مفارقة في زماننا، نعرف ما الذي نريده إلا أننا ننزع طوق النجاة نفسه الذي يجعل ذلك ممكناً".

ورسم غوتيريش صورة قاتمة للنظام الدولي، مشيراً إلى تصاعد الأزمات في عدد متزايد من الدول، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية، واستمرار النزاعات دون رادع. وقال: "الخروج عن القانون عدوى تقود إلى الفوضى، وتسرّع الإرهاب ومخاطر الأسلحة النووية المتاحة للجميع".

ورغم تحذيراته، لفت الأمين العام إلى بارقة أمل عبر وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، والاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيه، لكنه أكد أن أسس السلام "تهتز تحت ثقل الإفلات من العقاب وانعدام المساواة واللامبالاة".

وأضاف: "دول ذات سيادة تتعرض للغزو، الجوع يُستخدم سلاحاً، الحقيقة تُسكَت، والدخان يتصاعد من المدن المقصوفة. الغضب يتزايد في المجتمعات المفككة، وتبتلع البحار السواحل".

وأشار غوتيريش إلى الوضع في السودان، حيث "يُقتل المدنيون ويُجوعون ويُسكتون"، وكذلك في غزة، حيث "الرعب يقترب من عام وحشي ثالث".

وختم الأمين العام بالدعوة إلى إعادة التمسك بالقواعد الدولية واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن انهيار هذه الأسس يقود إلى عالم أكثر فوضى وخطورة.
مواضيع ذات صلة
يئير غولان رئيس حزب الديمقراطيين: قرار "الكابينت" حكم بالإعدام وهو كارثة لأجيال قادمة
lebanon 24
24/09/2025 01:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
lebanon 24
24/09/2025 01:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يرفض تكوين قوات الدعم السريع سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالسودان
lebanon 24
24/09/2025 01:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة تعرض دعما جويًّا واستخباريًّا لأي قوة غربية في أوكرانيا ما بعد الحرب والمشاركة في دعم دفاعي جوي تقوده أوروبا
lebanon 24
24/09/2025 01:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة

أنطونيو غوتيريش

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمين العام

السودان

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2025-09-23
16:14 | 2025-09-23
16:05 | 2025-09-23
16:00 | 2025-09-23
15:47 | 2025-09-23
15:24 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24