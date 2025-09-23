27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
23-09-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، إنه يعتقد أن
أوكرانيا
قادرة على "الانتصار" في الحرب ضد
روسيا
، واستعادة الأراضي التي فقدتها في الحرب بين البلدين.
Advertisement
وحسب موقع "أكسيوس" تشكل تصريحات
ترامب
، بعد لقائه بالرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
في
نيويورك
، تحوّلاً جذرياً بـ180 درجة في موقفه من الحرب.
وأمضى ترامب أشهراً يؤكد أن
زيلينسكي
"لا يملك الأوراق الرابحة"، مدعياً أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا، وأن روسيا هي التي تكسب الحرب.
كما دعا مراراً الرئيس الأوكراني إلى تقديم تنازلات إقليمية لموسكو للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤول بإدارة ترامب: الاجتماع الروسي الأوكراني المرتقب يهدف لوقف القتل وإنهاء الحرب
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول بإدارة ترامب: الاجتماع الروسي الأوكراني المرتقب يهدف لوقف القتل وإنهاء الحرب
24/09/2025 01:17:17
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة مؤقتة للمخاطر من دون حلول جذرية
Lebanon 24
إدارة مؤقتة للمخاطر من دون حلول جذرية
24/09/2025 01:17:17
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت جهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية زخماً جديداً
Lebanon 24
أردوغان: قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت جهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية زخماً جديداً
24/09/2025 01:17:17
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نواصل انخراطنا مع روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب
Lebanon 24
ترامب: نواصل انخراطنا مع روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب
24/09/2025 01:17:17
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
فولوديمير
زيلينسكي
أوكرانيا
نيويورك
دونالد
قد يعجبك أيضاً
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
Lebanon 24
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
16:27 | 2025-09-23
23/09/2025 04:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
Lebanon 24
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
16:14 | 2025-09-23
23/09/2025 04:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
16:05 | 2025-09-23
23/09/2025 04:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
Lebanon 24
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
16:00 | 2025-09-23
23/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
Lebanon 24
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
15:47 | 2025-09-23
23/09/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:27 | 2025-09-23
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
16:14 | 2025-09-23
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
16:05 | 2025-09-23
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
16:00 | 2025-09-23
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
15:47 | 2025-09-23
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
15:24 | 2025-09-23
مندوب فلسطين: ندعو قوات الاحتلال للانسحاب الكامل من قطاع غزة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24