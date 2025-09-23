Advertisement

عربي-دولي

تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:32
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على "الانتصار" في الحرب ضد روسيا، واستعادة الأراضي التي فقدتها في الحرب بين البلدين.
وحسب موقع "أكسيوس" تشكل تصريحات ترامب، بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، تحوّلاً جذرياً بـ180 درجة في موقفه من الحرب.
 
وأمضى ترامب أشهراً يؤكد أن زيلينسكي "لا يملك الأوراق الرابحة"، مدعياً أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا، وأن روسيا هي التي تكسب الحرب.
 
كما دعا مراراً الرئيس الأوكراني إلى تقديم تنازلات إقليمية لموسكو للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
