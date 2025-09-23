تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية

قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إنه يعتقد أن قادرة على "الانتصار" في الحرب ضد ، واستعادة الأراضي التي فقدتها في الحرب بين البلدين.

وحسب موقع "أكسيوس" تشكل تصريحات ، بعد لقائه بالرئيس الأوكراني في ، تحوّلاً جذرياً بـ180 درجة في موقفه من الحرب. وحسب موقع "أكسيوس" تشكل تصريحات ، بعد لقائه بالرئيس الأوكراني في ، تحوّلاً جذرياً بـ180 درجة في موقفه من الحرب.

وأمضى ترامب أشهراً يؤكد أن "لا يملك الأوراق الرابحة"، مدعياً أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا، وأن روسيا هي التي تكسب الحرب.

كما دعا مراراً الرئيس الأوكراني إلى تقديم تنازلات إقليمية لموسكو للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.