عربي-دولي
زيلينسكي: كييف جاهزة لإنهاء الحرب لكن بوتين ليس مستعدا لذلك
Lebanon 24
23-09-2025
|
23:51
A-
A+
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الثلاثاء، ان كييف جاهزة لإنهاء الحرب، لكن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ليس مستعدا لذلك.
ولفت زيلينسكي إلى أن هناك حاجة للضغط على
روسيا
لإنهاء الحرب، وبشكل خاص من جانب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وعبّر زيلينسكي عن اعتقاده بأن
واشنطن
ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح
ترامب
بأن كييف "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح
موسكو
.
وتبدو تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشيال" بمثابة تحول كبير في نظرته إلى الحرب التي أطلقتها روسيا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وجاءت بعد لقائه زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك
.
وصرّح زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قائلا: "التقيت الرئيس ترامب للتو، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيرا، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح".
وتابع قائلا: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات
الولايات المتحدة
روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا ودائما توليها الاهتمام".(سكاي نيوز)
