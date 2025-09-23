Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: كييف جاهزة لإنهاء الحرب لكن بوتين ليس مستعدا لذلك

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1420768-638942937266022670.jpg
Doc-P-1420768-638942937266022670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الثلاثاء، ان كييف جاهزة لإنهاء الحرب، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لذلك.
Advertisement

ولفت زيلينسكي إلى أن هناك حاجة للضغط على روسيا لإنهاء الحرب، وبشكل خاص من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعبّر زيلينسكي عن اعتقاده بأن واشنطن ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح ترامب بأن كييف "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح موسكو.

وتبدو تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشيال" بمثابة تحول كبير في نظرته إلى الحرب التي أطلقتها روسيا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وجاءت بعد لقائه زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرّح زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قائلا: "التقيت الرئيس ترامب للتو، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيرا، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح".

وتابع قائلا: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات الولايات المتحدة روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا ودائما توليها الاهتمام".(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: تقاريرنا الاستخباراتية تشير إلى أن بوتين ليس بالتأكيد مستعدًا لوقف الحرب
lebanon 24
24/09/2025 10:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: مستعدون لعقد قمة مع أوكرانيا ونحن جاهزون لتوفير الأمن في حال قرروا القدوم إلى موسكو
lebanon 24
24/09/2025 10:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يدعو بوتين إلى عقد لقاء لـ "إنهاء الحرب"
lebanon 24
24/09/2025 10:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب أبلغ زيلينسكي بأن بوتين مستعد للتعهد بإنهاء الحرب مقابل السيطرة على دونباس وأراضٍ أوكرانية أخرى
lebanon 24
24/09/2025 10:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

مجلس الأمن

سكاي نيوز

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2025-09-24
02:41 | 2025-09-24
02:14 | 2025-09-24
01:54 | 2025-09-24
01:07 | 2025-09-24
00:42 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24