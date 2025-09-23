زيلينسكي: كييف جاهزة لإنهاء الحرب لكن بوتين ليس مستعدا لذلك

Advertisement

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الثلاثاء، ان كييف جاهزة لإنهاء الحرب، لكن ليس مستعدا لذلك.ولفت زيلينسكي إلى أن هناك حاجة للضغط على لإنهاء الحرب، وبشكل خاص من جانب الرئيس الأميركي .وعبّر زيلينسكي عن اعتقاده بأن ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح بأن كييف "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح .وتبدو تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشيال" بمثابة تحول كبير في نظرته إلى الحرب التي أطلقتها روسيا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وجاءت بعد لقائه زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في .وصرّح زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قائلا: "التقيت الرئيس ترامب للتو، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيرا، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح".وتابع قائلا: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا ودائما توليها الاهتمام".(سكاي نيوز)