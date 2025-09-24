بالصور: القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا

ألقت القبض على شادي بجبوج وشقيقه وسام بجبوج، على خلفية ارتكابهما جرائم في محافظة خلال فترة النظام السابق.

وأوضحت أن عملية التوقيف جاءت بعد متابعة ورصد استمر لعدة أشهر، وتم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.