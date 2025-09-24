Advertisement

بالصور: القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا

Lebanon 24
24-09-2025 | 00:42
Doc-P-1420785-638942970121309665.webp
ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على شادي بجبوج وشقيقه وسام بجبوج، على خلفية ارتكابهما جرائم في محافظة درعا خلال فترة النظام السابق.
 
 
وأوضحت إدارة مكافحة الإرهاب أن عملية التوقيف جاءت بعد متابعة ورصد استمر لعدة أشهر، وتم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
 
 
