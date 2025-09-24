بالصور: القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا

وزارة الداخلية:
📌إدارة مكافحة الإرهاب توقف المجرمين شادي بجبوج وشقيقه وسام بجبوج بعملية أمنية قبل يومين عقب عمليات رصد استمرت لأشهر
📌المجرمان ارتكبا جرائم حرب جسيمة طالت العديد من أبناء محافظة درعا خلال حقبة النظام البائد وأحيل الموقوفان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات… pic.twitter.com/3htIK8yplC
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 23, 2025
