29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
Lebanon 24
24-09-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ان نظيره الأميركي
دونالد ترامب
لن يحصل على جائزة نوبل للسلام إلا إذا أنهى الحرب
الإسرائيلية
في
قطاع غزة
.
Advertisement
وقال
الرئيس الفرنسي
لقناة "بي أف أم تي في": "أرى رئيسا أميركيا منخرطا، يقول 'أريد جائزة نوبل للسلام'. جائزة نوبل للسلام غير ممكنة إلا إذا أوقفتم هذا الصراع".
وقبل ذلك بساعات، في قمة
الأمم المتحدة
، اتهم الرئيس الأميركي المنظمة بعدم "تقديم حلول" للصراعات، متحدثا عن الحروب التي زعم أنه أوقفها. وكان
ترامب
قد صرح قائلا: "كثير من الناس يقولون إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".
وادعى ترامب أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل "مكافأة" على "الفظائع" التي ارتكبتها
حماس
.
ورد إيمانويل ماكرون على تصريحات الرئيس الأميركي قائلا: "من الخطأ تماما القول إن هذا مكافأة لحماس، إنها الطريقة الوحيدة لعزل حماس".
وأكد الرئيس الفرنسي أيضا أن الحكومة الإسرائيلية "قامت بتحييد جميع صانعي القرار العسكريين في الحركة الإسلامية
الفلسطينية
" وأن "نحن نعزل حماس".(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام.. فهل يحصل عليها ترامب؟
Lebanon 24
أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام.. فهل يحصل عليها ترامب؟
24/09/2025 12:42:09
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
Lebanon 24
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
24/09/2025 12:42:09
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حصلت مشادة بين الزين وسلام؟ المكتب الإعلامي يرد
Lebanon 24
هل حصلت مشادة بين الزين وسلام؟ المكتب الإعلامي يرد
24/09/2025 12:42:09
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنلندا: علاقات أوروبا مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد سلام في أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس فنلندا: علاقات أوروبا مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد سلام في أوكرانيا
24/09/2025 12:42:09
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية.. تقرير لـ"Middle East Eye": الغرب يلعب لعبة مزدوجة
Lebanon 24
بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية.. تقرير لـ"Middle East Eye": الغرب يلعب لعبة مزدوجة
05:30 | 2025-09-24
24/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟
05:19 | 2025-09-24
24/09/2025 05:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
Lebanon 24
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
05:05 | 2025-09-24
24/09/2025 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأقوى عالمياً.. الصين تستعد لإعصار "راغاسا": تعليق الدراسة والنقل العام
Lebanon 24
الأقوى عالمياً.. الصين تستعد لإعصار "راغاسا": تعليق الدراسة والنقل العام
04:52 | 2025-09-24
24/09/2025 04:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيترو: لتشكيل "جيش عالمي لتحرير فلسطين".. وإندونيسيا تعرض 20 ألف جندي
Lebanon 24
بيترو: لتشكيل "جيش عالمي لتحرير فلسطين".. وإندونيسيا تعرض 20 ألف جندي
04:49 | 2025-09-24
24/09/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
13:01 | 2025-09-23
23/09/2025 01:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-24
بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية.. تقرير لـ"Middle East Eye": الغرب يلعب لعبة مزدوجة
05:19 | 2025-09-24
قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟
05:05 | 2025-09-24
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
04:52 | 2025-09-24
الأقوى عالمياً.. الصين تستعد لإعصار "راغاسا": تعليق الدراسة والنقل العام
04:49 | 2025-09-24
بيترو: لتشكيل "جيش عالمي لتحرير فلسطين".. وإندونيسيا تعرض 20 ألف جندي
04:45 | 2025-09-24
"روسيا دب وليست نمرا".. بعد تصريحات ترامب الأخيرة الكرملين يرد عليه
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24