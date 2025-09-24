ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..

Advertisement

أعلن ماكرون ان نظيره الأميركي لن يحصل على جائزة نوبل للسلام إلا إذا أنهى الحرب في .وقال لقناة "بي أف أم تي في": "أرى رئيسا أميركيا منخرطا، يقول 'أريد جائزة نوبل للسلام'. جائزة نوبل للسلام غير ممكنة إلا إذا أوقفتم هذا الصراع".وقبل ذلك بساعات، في قمة ، اتهم الرئيس الأميركي المنظمة بعدم "تقديم حلول" للصراعات، متحدثا عن الحروب التي زعم أنه أوقفها. وكان قد صرح قائلا: "كثير من الناس يقولون إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".وادعى ترامب أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل "مكافأة" على "الفظائع" التي ارتكبتها .ورد إيمانويل ماكرون على تصريحات الرئيس الأميركي قائلا: "من الخطأ تماما القول إن هذا مكافأة لحماس، إنها الطريقة الوحيدة لعزل حماس".وأكد الرئيس الفرنسي أيضا أن الحكومة الإسرائيلية "قامت بتحييد جميع صانعي القرار العسكريين في الحركة الإسلامية " وأن "نحن نعزل حماس".(روسيا اليوم)