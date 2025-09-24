Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..

Lebanon 24
24-09-2025
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان نظيره الأميركي دونالد ترامب لن يحصل على جائزة نوبل للسلام إلا إذا أنهى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال الرئيس الفرنسي لقناة "بي أف أم تي في": "أرى رئيسا أميركيا منخرطا، يقول 'أريد جائزة نوبل للسلام'. جائزة نوبل للسلام غير ممكنة إلا إذا أوقفتم هذا الصراع".

وقبل ذلك بساعات، في قمة الأمم المتحدة، اتهم الرئيس الأميركي المنظمة بعدم "تقديم حلول" للصراعات، متحدثا عن الحروب التي زعم أنه أوقفها. وكان ترامب قد صرح قائلا: "كثير من الناس يقولون إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

وادعى ترامب أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل "مكافأة" على "الفظائع" التي ارتكبتها حماس.

ورد إيمانويل ماكرون على تصريحات الرئيس الأميركي قائلا: "من الخطأ تماما القول إن هذا مكافأة لحماس، إنها الطريقة الوحيدة لعزل حماس".

وأكد الرئيس الفرنسي أيضا أن الحكومة الإسرائيلية "قامت بتحييد جميع صانعي القرار العسكريين في الحركة الإسلامية الفلسطينية" وأن "نحن نعزل حماس".(روسيا اليوم)
 
