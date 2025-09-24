29
عربي-دولي
مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تحوّل منازل لثكنات عسكرية
Lebanon 24
24-09-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت القوات
الإسرائيلية
صباح اليوم
الأربعاء حملة مداهمات واقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين، بحسب وكالة "وفا".
وأفادت مصادر محلية بأن الآليات الإسرائيلية اقتحمت بلدة صانور جنوب جنين وانتشرت في شوارعها، ما دفع السلطات المحلية إلى تأجيل الدوام المدرسي حتى التاسعة صباحاً حفاظاً على حياة الطلبة.
كما اقتحمت القوات قرى زبدة والخلجان وإم دار قرب بلدة يعبد، وتمركزت في محيط جسر زبدة، مع استمرار مداهمة المنازل في البلدة.
وأشارت المصادر إلى اعتقال شابين كانا يستقلان دراجة نارية من حي المراح في مدينة جنين.
وفي بلدة يعبد جنوب غربي جنين، داهمت القوات عدداً من المنازل بينها منزل رئيس البلدية، وفتشتها وخربت محتوياتها، فيما شهدت البلدة إطلاق رصاص حي وقنابل غاز سام باتجاه المواطنين.
وفي
محافظة الخليل
، أصيب طفل بكسور في يده جراء إصابته بقنبلة غاز، ونُقل إلى
مستشفى دورا
للعلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق.
كما حوّلت القوات منزلاً في بلدة بيت عوا غرب
الخليل
إلى ثكنة عسكرية، وفتشت مركبات المواطنين ونكّلت بهم.
الاقتحامات شملت أيضاً بلدتي سعير وبيت أمر، حيث قامت القوات بتفتيش منازل المواطنين والمحال التجارية، وسط عملية اقتحام وتفتيش واسعة في مدينة الخليل ومخيماتها.(سكاي نيوز)
