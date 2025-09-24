عابرة للقارات.. البحرية الأميركية تنفذ سلسلة اختبارات لصواريخ باليستية

Advertisement

نفذت البحرية الأميركية أمس الثلاثاء سلسلة اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز Trident II D5، انطلقت من غواصة قبالة السواحل الشرقية لولاية ، موضحة ان هذه الاختبارات "مجدولة مسبقا" ولا ترتبط بأي تطورات أو أحداث عالمية راهنة.وقالت البحرية، في بيان رسمي، إن الاختبارات جرت في الفترة ما بين 17 و21 أيلول ، وشملت تنفيذ 4 عمليات إطلاق لصواريخ من الغواصات، وذلك في إطار التأكد من "جاهزية وموثوقية" الترسانة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة.وأكدت البحرية أن أحد إطلاقات الصواريخ الليلية كان مرئيا من بورتوريكو، حيث أضاء السماء في مشهد لافت، مضيفة أن هذه التجارب جزء من برنامج تدريبي يهدف إلى اختبار القدرات القتالية للغواصات النووية.وأوضح البيان أن الصواريخ أُطلقت من غواصة متمركزة تحت سطح المياه، وسقطت في منطقة مخصصة في المحيط ، تم تحذير الطيارين والبحارة مسبقا من دخولها، التزاما بإجراءات السلامة المعتمدة.(سكاي نيوز)