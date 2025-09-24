بين القاهرة وأنقرة وتل أبيب.. شرق المتوسط على فوهة بركان

Advertisement

يعيش شرق المتوسط مرحلة توتر غير مسبوقة، حيث تتقاطع التحركات العسكرية والتركية مع تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة، وسط محاولات أميركية للتوسط عبر الرئيس ، لكن غياب بعض القادة الكبار يثير شكوكًا حول جدية المبادرة.وانطلقت لأول مرة منذ 13 عامًا مناورات بحرية مشتركة بين مصر وتركيا تحت اسم "بحر الصداقة 2025"، تشمل فرقاطات وزوارق هجومية وغواصة ومقاتلات F-16، وتمثل خطوة نوعية في التعاون العسكري بين البلدين. الخبير العسكري سمير وصف في حديثه لبرنامج "التاسعة" على " عربية" هذا التعاون بأنه "الأعلى منذ ربع قرن"، ويعكس تقاربًا سياسيًا وعسكريًا يركز على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، خصوصًا من ، ودعم الملف الفلسطيني.في المقابل، سلمت إسرائيل قبرص منظومة دفاع جوي متقدمة من طراز باراك MX، ما قد يغيّر معادلات التغطية الجوية ويثير توترات محتملة مع تركيا. أنقرة حذرت من "عواقب خطيرة" نتيجة التسلح المستمر، بينما تواصل مشاريعها الدفاعية الاستراتيجية لمواجهة أي تهديد محتمل.وتواصل القاهرة تعزيز ترسانتها العسكرية، بما في ذلك مفاوضات لشراء طائرات إنذار مبكر، في سياق مواجهة مخاطر محتملة مثل المخطط لتهجير من غزة نحو الحدود المصرية. راغب شدد على أن التعاون مع تركيا لا يشكل تحالفًا دفاعيًا رسميًا، لكنه يعزز تنسيقًا مهمًا بين قوتين إقليميتين.وفي نيويورك، دعا ترامب قادة دول عربية وإسلامية إلى اجتماع حول غزة، لكن غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثار علامات استفهام حول جدية الوساطة. ترامب حمّل حماس مسؤولية استمرار الحرب، بينما تواجه اتهامات بالانحياز لإسرائيل، ما يضع أي مبادرة في إطار محدودية الفاعلية.واعتبر راغب أن التعاون العسكري يعكس تقاربًا سياسيًا في ملفات عدة، أبرزها القضية . ولفت إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر سياسية كبيرة بسبب الحرب في غزة، وأن أي تهدئة لا تتحقق إلا بضغط مباشر على نتنياهو. كما شدد على دور تركيا الاستراتيجي على حدود إسرائيل، ما يزيد من احتمالات مواجهة محتملة في ظل استمرار الاستفزازات في . (سكاي نيوز)