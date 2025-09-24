Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة من سوريا.. العثور على "سجن تحت الأرض" استخدمه "نظام الأسد"

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1420908-638943163512232213.jfif
Doc-P-1420908-638943163512232213.jfif photos 0
عثرت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص على سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة بالريف الشمالي الشرقي، كان يستخدم خلال فترة النظام السوري السابق الذي ترأسه بشار الأسد لاحتجاز المدنيين.
وأوضح المسؤول الأمني في ريف حمص الشرقي مروان السلطان أن "الموقع المكتشف أشبه بمغارة تحت الأرض غير صالحة للعيش، وكان يُستغل لخطف النساء والرجال والأطفال لتحقيق مكاسب مالية وسياسية"، مؤكّداً أن "عمليات تمشيط المنطقة مستمرة، وسط توقعات بالعثور على مقابر جماعية إضافية، وأن جميع المتورطين في هذه الجرائم ستتم ملاحقتهم قانونياً".


بدوره، أشار فواز بلول من أهالي قرية أبو حكفة إلى أن الأرض الزراعية التي اكتشف فيها السجن تعود لأحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، مبيناً أنه عُثر على مغارة كبيرة بمدخلها باب حديدي وأقفال، كانت تُستخدم للتعذيب واحتجاز المدنيين مقابل دفع فدى مالية.


وأكد بلول أن المنطقة شهدت حالات خطف متكررة على يد تلك الميليشيات، مشيراً إلى أنه شخصياً كان ضحية إحدى هذه الحوادث.


ويتواصل سكان القرية مع الجهات المختصة لتوسيع عمليات البحث عن أدلة إضافية قد تكشف حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون خلال تلك الفترة. (سانا)
 
 
 
 
 









قوى الأمن الداخلي

بشار الأسد

محافظة حمص

ريف حمص

الشمالي

الشمال

الأسد

