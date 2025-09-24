Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل مفاجئة عن فضيحة حفل "كولدبلاي"... ماذا كشفت مصادر؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:35
Doc-P-1420968-638943249130410655.png
Doc-P-1420968-638943249130410655.png photos 0
كُشِفَت تفاصيل مفاجئة جديدة في فضيحة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Astronomer" آندي بيرون ومديرة الموارد البشرية كريستين كابوت، اللذين تم التقاط صورة لهما وهما يعانقان بعضهما على الشاشة في حفل "كولدبلاي".
وفي هذا السياق، أكّد مصدر مقرّب من كابوت أنّ "الثنائي كانا مجرد أصدقاء بلحظة غير مناسبة فقط".

وكشف مصدر أنّ "أندي كابوت كان أيضاً في الحفل، وكان برفقة امرأة أخرى، مما يشير إلى أن المشاكل بين الزوجين كانت متبادلة".
 
وأكّد المقربون من كابوت أنه تم تشويه سمعتها بشكل غير عادل كـ"مخربة بيوت" وشددوا على الأثر النفسي الكبير على الأسر المعنية. (ارم نيوز)
 
 
 
 
