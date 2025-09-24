تفاصيل مفاجئة عن فضيحة حفل "كولدبلاي"... ماذا كشفت مصادر؟

كُشِفَت تفاصيل مفاجئة جديدة في فضيحة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Astronomer" آندي ومديرة الموارد البشرية كريستين كابوت، اللذين تم التقاط صورة لهما وهما يعانقان بعضهما على الشاشة في حفل "كولدبلاي".

وفي هذا السياق، أكّد مصدر مقرّب من كابوت أنّ " كانا مجرد أصدقاء بلحظة غير مناسبة فقط".



وكشف مصدر أنّ "أندي كابوت كان أيضاً في الحفل، وكان برفقة امرأة أخرى، مما يشير إلى أن المشاكل بين الزوجين كانت متبادلة".