عربي-دولي

حادثة غريبة على متن طائرة... هذا ما فعله إبن الـ13 عاماً

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:31
أفادت السلطات الهندية، أن صبيًا أفغانيًا يبلغ من العمر 13 عاماً، سافر من كابول إلى دلهي مختبئًا في حجرة عجلات طائرة هبطت في مطار "أنديرا غاندي" الدولي.
وعند استجواب الصبيّ، تبيّن أنه من قندوز شمال أفغانستان، وأنه سافر مختبئًا في عجلات الهبوط المركزية الخلفية لطائرة تابعة لشركة طيران "كام". (سبوتنيك)
 
 
 
 
