عربي-دولي

فوضى في مطار في لندن... حريق وإلغاء رحلات

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:05
اندلع حريق كبير في إحدى صالات مطار "ستانستيد" شمال لندن، ما دفع السلطات البريطانيّة إلى إلغاء بعض رحلات الطيران وتأخير البعض الآخر، للتعامل مع الحريق.
واندلع الحريق في صالة المغادرة، ورغم أن المطار أفاد بأنه تم إخماد الحريق بسرعة، إلا أن الحريق تسبب في تصاعد كمية كبيرة من الدخان.
وتم إجلاء الركاب "كإجراء احترازي"، ومُنعوا من دخول منطقة التفتيش الأمني، التي أُغلقت لحوالي ثلاث ساعات. (العربية)
 
 
 
