فوضى في مطار في لندن... حريق وإلغاء رحلات

اندلع حريق كبير في إحدى صالات مطار "ستانستيد" شمال ، ما دفع السلطات البريطانيّة إلى إلغاء بعض رحلات الطيران وتأخير البعض الآخر، للتعامل مع الحريق.

واندلع الحريق في صالة المغادرة، ورغم أن أفاد بأنه تم إخماد الحريق بسرعة، إلا أن الحريق تسبب في تصاعد كمية كبيرة من الدخان.

وتم إجلاء الركاب "كإجراء احترازي"، ومُنعوا من دخول الأمني، التي أُغلقت لحوالي ثلاث ساعات. (العربية)