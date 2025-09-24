Advertisement

عربي-دولي

أين هو عالم الزلازل الهولنديّ فرانك هوغربيتس؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:20
بعد غيابه عن مواقع التواصل الإجتماعيّ، أعلن خبير الزلازل الهولنديّ المثير للجدل فرانك هوغربيتس، أنّه مرّ بمشاكل صحية خطيرة، مما أجبره على التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنّ "القرار كان صعباً وضروريّاً".

وقال هوغربيتس: "أعمل في هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات، وقد استمتعتُ به كثيراً. مع ذلك، أشعر أن الوقت قد حان لأفعل ما كنتُ أطمح إليه منذ الصغر، وهو كتابة وإنتاج الموسيقى. لذلك بدأتُ بإنتاج الأغاني هذا الصيف، والتي أصبحت ألبوماً كاملاً".

وأضاف: "سيبقى موقع "SSGEOS" وقنواته متاحةً على الإنترنت لأغراض التوثيق والدراسة".
 
 
 
 
