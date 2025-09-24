Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة

Lebanon 24
24-09-2025 | 14:15
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، إن الحوثيين "يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة".
وكتب كاتس في منشور عبر حسابه في منصة "إكس": "أتمنى شفاء تاما للمصابين من ضربة الطائرة المسيّرة في إيلات".

وأضاف: "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".

وتابع: "من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات".

وجاء منشور كاتس بعد استهداف مسيّرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، مما خلف أكثر من 20 مصابا.
