عربي-دولي

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. الشرع يلتقي ترامب في نيويورك

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:04
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. 
وجاء اللقاء بين ترامب والشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
 

ونشرت الوكالة صورا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
 
 
 
 
 
 
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.

وتحدث الرئيس الشرع، أمس الأربعاء، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين عن الواقع السوري الداخلي والعلاقات الخارجية والاستثمارات على طريق إعادة الإعمار، وتطرق للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي سوريا، مؤكدا التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك عام 1974.

وقال الشرع إن "الحكاية السورية حكاية تهيج فيها المشاعر ويختلط فيها الألم بالأمل، هي حكاية صراع بين الخير والشر وبين الحق الضعيف الذي ليس له مناصر إلا الله والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير".

وأضاف: "لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ ومهد الحضارات تلك البلاد الجميلة التي علمت الدنيا معنى الحضارة وقيمة الإنسان والتعايش السلمي لتصبح منارة يقتدي بها العالم".

وتابع قائلا: "سوريا ومنذ 60 عاما وقعت تحت وطأة نظام ظالم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم الذي صبر لسنين طويلة على الظلم والقهر والحرمان ثم ثار الشعب مناديا بحريته وكرامته فقوبل بالقتل والتنكيل والحرق والاغتصاب والتهجير".

وفيما يخص التهديدات الإسرائيلية قال الشرع: "لم تهدأ التهديدات الإسرائيلية بحق سوريا، السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها، في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية مما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. إزاء ذلك تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة وتتعهد بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها، في مواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية".(سكاي نيوز)
 
