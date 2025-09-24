إغلاق مطار آلبورغ في الدنمارك.. ما السبب؟

أفاد موقع Flightradar24 المختص بمتابعة الملاحة الجوية بأن مطار مدينة آلبورغ الدنماركية أغلق بسبب طائرات مسيّرة مجهولة في الأجواء، مساء الأربعاء.

وأشار الموقع إلى أن 3 رحلات جوية تم تحويلها إلى مطارات أخرى بعد إغلاق .وهذا هو ثاني حادث من هذا القبيل في الدنمارك هذا الأسبوع، حيث تم إغلاق لعدة ساعات مساء الاثنين 22 أيلول بسبب رصد طائرات مسيّرة في الأجواء فوق المطار. (روسيا اليوم)