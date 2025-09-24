27
إغلاق مطار آلبورغ في الدنمارك.. ما السبب؟
Lebanon 24
24-09-2025
|
23:20
A-
A+
أفاد موقع Flightradar24 المختص بمتابعة الملاحة الجوية بأن مطار مدينة آلبورغ الدنماركية أغلق بسبب طائرات مسيّرة مجهولة في الأجواء، مساء الأربعاء.
وأشار الموقع إلى أن 3 رحلات جوية تم تحويلها إلى مطارات أخرى بعد إغلاق
المطار
.
وهذا هو ثاني حادث من هذا القبيل في الدنمارك هذا الأسبوع، حيث تم إغلاق
مطار كوبنهاغن
لعدة ساعات مساء الاثنين 22 أيلول بسبب رصد طائرات مسيّرة في الأجواء فوق المطار. (روسيا اليوم)
