عربي-دولي
مكتب نتنياهو يؤكد: لن تكون هناك "دولة فلسطينية"
Lebanon 24
24-09-2025
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء ان اعتراف بلدان غربية عدة مؤخرا بدولة فلسطين "ليس ملزما لإسرائيل بأي شكل".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
أن "الاستسلام المخزي لبعض
القادة
للإرهاب الفلسطيني لا يُلزم
إسرائيل
بأي شكل. لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردا على اعتراف ست دول أوروبية بينها
فرنسا
وبلجيكا، بدولة فلسطين الإثنين.
وكان نتنياهو قد قال إن ردّه على الاعترافات بالدولة
الفلسطينية
، سيأتي بعد عودته من
الولايات المتحدة
، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
ووصفت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بالدولة الفلسطينية بأنه "استعراضي".
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".
وأضاف المتحدث: "أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من
حماس
".(سكاي نيوز)
