مكتب نتنياهو يؤكد: لن تكون هناك "دولة فلسطينية"

اعتبر بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء ان اعتراف بلدان غربية عدة مؤخرا بدولة فلسطين "ليس ملزما لإسرائيل بأي شكل".وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "الاستسلام المخزي لبعض للإرهاب الفلسطيني لا يُلزم بأي شكل. لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردا على اعتراف ست دول أوروبية بينها وبلجيكا، بدولة فلسطين الإثنين.وكان نتنياهو قد قال إن ردّه على الاعترافات بالدولة ، سيأتي بعد عودته من ، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي .ووصفت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بالدولة الفلسطينية بأنه "استعراضي".ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".وأضاف المتحدث: "أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من ".(سكاي نيوز)