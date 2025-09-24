زلزال ضرب فنزويلا.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال ، الأربعاء، وبلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.

Advertisement

وقد شعر به سكان العاصمة كراكاس، دون أن ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومصادر محلية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 7.8 كيلومتر، وبمسافة 24 كيلومترًا عن مدينة "ميني غراندى" النفطية الواقعة في ، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.