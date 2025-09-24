Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب فنزويلا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:31
ضرب زلزال شمال غرب فنزويلا، الأربعاء، وبلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.
وقد شعر به سكان العاصمة كراكاس، دون أن ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومصادر محلية.
 
وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 7.8 كيلومتر، وبمسافة 24 كيلومترًا عن مدينة "ميني غراندى" النفطية الواقعة في ولاية زوليا، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.
 
 
