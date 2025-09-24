27
ترامب يُعلن عن مشروع "ممشى الرؤساء" في البيت الأبيض ويستبدل صورة بايدن!
Lebanon 24
24-09-2025
|
23:42
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن مشروع ديكوري جديد في
البيت الأبيض
حمل اسم "ممشى الرؤساء" (Presidential Walk of Fame)، حيث عُلقت صور جميع الرؤساء
الأميركيين
على طول الرواق
الغربي
.
غير أن اللافت في المعرض كان الاستعاضة عن صورة الرئيس
جو بايدن
بصورة آلة توقيع آلي (autopen)، في إشارة ساخرة إلى اعتماده على هذه التقنية خلال فترة ولايته.
ووفق ما نشرته صحيفة
نيويورك
بوست، يضم الممشى صور 45 رئيساً للولايات المتحدة، فيما اعتُبر تجاهل صورة
بايدن
"طعنة رمزية" من
ترامب
الذي دأب على انتقاد خصمه بشأن استخدام التوقيعات الآلية في المصادقة على بعض القرارات والرسائل الرسمية.
وتوضح الصحيفة أن التوقيع بالآلة يُعد إجراءً قانونياً إذا جرى بتفويض رسمي، غير أن خصوم بايدن يرونه دليلاً على ضعف حضوره الشخصي في إدارة الملفات الحساسة.
المشروع الذي يأتي ضمن سلسلة تعديلات يجريها ترامب على البيت الأبيض، شمل إعادة تزيين
المكتب البيضاوي
وإضافة لمسات زخرفية جديدة على الأجنحة والحدائق. وقد أثار الإعلان عنه ردود فعل متباينة، إذ اعتبره مؤيدوه لمسة شخصية تُميز فترة ولايته، فيما وصفه منتقدون بأنه "استعراضي" ويُفقد البيت الأبيض طابعه التاريخي.(العربية)
