قبل يومين فقط من اغتياله.. هذا ما فعلته زوجة تشارلي كيرك

طلبت إيريكا كيرك المساعدة بعدما كشف موقع "Jezebel" الليبرالي عن دفعه أموالا لساحرات من أجل إلقاء لعنة على زوجها تشارلي قبل يومين فقط من اغتياله.

وأفادت الإعلامية الأميركية ، أن الأرملة البالغة من العمر 36 عاما، شعرت باضطراب حقيقي جراء المقال الذي أشار إلى أن كاتبته استعانت بساحرات عبر منصة Etsy للعن تشارلي، البالغ 31 عاما.وأضافت أن القلق بلغ بالزوجين حد استدعاء كاهن كاثوليكي لفك اللعنة في الليلة السابقة لمقتل المعلق المحافظ بالرصاص في جامعة يوتا فالي.وقالت كيلي عبر برنامجها على " " إن إيريكا وتشارلي سمعا عن هذه اللعنات، وإن الخبر أصاب إيريكا بالخوف إلى درجة أنها تواصلت مع صديق وصفته بأنه كاهن كاثوليكي ليصلي معهما من أجل تشارلي. وتساءلت كيلي: "لماذا تعذب عائلة مؤمنة بهذه الطريقة؟ لماذا يرتكب فعل دنيء بحق زوجين شابين؟".المقال الذي نشره موقع "Jezebel" في 8 أيلول جاء بعنوان "دفعنا لبعض ساحرات Etsy ليلعن تشارلي كيرك". وبعد يومين فقط، حين قتل كيرك، أصدر الموقع بيانا أوضح فيه أن المقال كتب قبل الحادث وأُزيل لاحقا، مؤكدا إدانته "بأشد العبارات" حادث إطلاق النار ومشددا على رفضه أي شكل من أشكال العنف السياسي.لكن كيلي لم تقتنع، معتبرة أن "هناك شياطين بالفعل في هذا العالم، واللجوء إلى العالم الروحي، وبخاصة عالم الشيطان، قد تكون له عواقب حقيقية". وأكدت أن الأمر ليس مجرد لعبة بل هو "شر خالص". (روسيا اليوم)