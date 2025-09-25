Advertisement

عربي-دولي

قبل يومين فقط من اغتياله.. هذا ما فعلته زوجة تشارلي كيرك

Lebanon 24
25-09-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1421211-638943812786109952.jpeg
Doc-P-1421211-638943812786109952.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت إيريكا كيرك المساعدة بعدما كشف موقع "Jezebel" الليبرالي عن دفعه أموالا لساحرات من أجل إلقاء لعنة على زوجها تشارلي قبل يومين فقط من اغتياله.
 
وأفادت الإعلامية الأميركية ميغين كيلي، أن الأرملة البالغة من العمر 36 عاما، شعرت باضطراب حقيقي جراء المقال الذي أشار إلى أن كاتبته استعانت بساحرات عبر منصة Etsy للعن تشارلي، البالغ 31 عاما.
Advertisement

وأضافت كيلي أن القلق بلغ بالزوجين حد استدعاء كاهن كاثوليكي لفك اللعنة في الليلة السابقة لمقتل المعلق المحافظ بالرصاص في جامعة يوتا فالي.

وقالت كيلي عبر برنامجها على "يوتيوب" إن إيريكا وتشارلي سمعا عن هذه اللعنات، وإن الخبر أصاب إيريكا بالخوف إلى درجة أنها تواصلت مع صديق وصفته بأنه كاهن كاثوليكي ليصلي معهما من أجل تشارلي. وتساءلت كيلي: "لماذا تعذب عائلة مؤمنة بهذه الطريقة؟ لماذا يرتكب فعل دنيء بحق زوجين شابين؟".

المقال الذي نشره موقع "Jezebel" في 8 أيلول جاء بعنوان "دفعنا لبعض ساحرات Etsy ليلعن تشارلي كيرك". وبعد يومين فقط، حين قتل كيرك، أصدر الموقع بيانا أوضح فيه أن المقال كتب قبل الحادث وأُزيل لاحقا، مؤكدا إدانته "بأشد العبارات" حادث إطلاق النار ومشددا على رفضه أي شكل من أشكال العنف السياسي.

لكن كيلي لم تقتنع، معتبرة أن "هناك شياطين بالفعل في هذا العالم، واللجوء إلى العالم الروحي، وبخاصة عالم الشيطان، قد تكون له عواقب حقيقية". وأكدت أن الأمر ليس مجرد لعبة بل هو "شر خالص". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
مكتب FBI يعلن العثور على السلاح المستخدم في اغتيال تشارلي كيرك (العربية)
lebanon 24
25/09/2025 09:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
lebanon 24
25/09/2025 09:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كاميرا ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك (صور)
lebanon 24
25/09/2025 09:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تشارلي كيرك.. هذه قائمة الاغتيالات السياسية السابقة
lebanon 24
25/09/2025 09:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

ميغين كيلي

يوتيوب

روسيا

لي كي

جامع

شارل

كيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2025-09-25
01:27 | 2025-09-25
01:18 | 2025-09-25
00:46 | 2025-09-25
00:44 | 2025-09-25
23:56 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24