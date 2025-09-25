ايران تبث وثائقيا تكشف فيه "أسرار" إسرائيل النووية!

Advertisement

قام التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء ببث مشاهد لوثائق ولقطات قال إنها على صلة ببرنامج نووي لإسرائيل.وأظهر الوثائقي نسخا من جوازات سفر تم تقديمها على أنها لعلماء إسرائيليين ومعلومات عن مواقع منشآت عسكرية.كما عرض لقطات قيل إنه تم تصويرها في جنوب داخل مفاعل ديمونا الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يحوي الترسانة النووية الوحيدة في .وفي الوثائقي، قال وزير الاستخبارات خطيب إن استخدمت معلومات تم الحصول عليها في يونيو لضرب مواقع حساسة داخل إسرائيل في ذاك الشهر.وقبل الحرب، قال مسؤولون إيرانيون إنهم حصلوا على آلاف الوثائق السرية، بما في ذلك تفاصيل على صلة بمواقع نووية وعسكرية.كذلك تضمّن الوثائقي صورا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي وصفت بأنها شخصية، تظهره إحداها يقبّل شخصا متنكّرا بزي شخصية "ميني ماوس".وأورد الوثائقي أن الصور حصلت عليها إسرائيل، متّهما إياها بالتجسّس على غروسي.ويأتي بث الوثائقي في خضم توتر متزايد بين إيران والدول الغربية على صلة بالأنشطة النووية لطهران.(سكاي نيوز)