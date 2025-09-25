Advertisement

عربي-دولي

ايران تبث وثائقيا تكشف فيه "أسرار" إسرائيل النووية!

Lebanon 24
25-09-2025 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1421223-638943834883748997.webp
Doc-P-1421223-638943834883748997.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأربعاء ببث مشاهد لوثائق ولقطات قال إنها على صلة ببرنامج نووي لإسرائيل.
Advertisement

وأظهر الوثائقي نسخا من جوازات سفر تم تقديمها على أنها لعلماء إسرائيليين ومعلومات عن مواقع منشآت عسكرية.

كما عرض لقطات قيل إنه تم تصويرها في جنوب إسرائيل داخل مفاعل ديمونا الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يحوي الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وفي الوثائقي، قال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب إن إيران استخدمت معلومات تم الحصول عليها في يونيو لضرب مواقع حساسة داخل إسرائيل في ذاك الشهر.

وقبل الحرب، قال مسؤولون إيرانيون إنهم حصلوا على آلاف الوثائق الإسرائيلية السرية، بما في ذلك تفاصيل على صلة بمواقع نووية وعسكرية.

كذلك تضمّن الوثائقي صورا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي وصفت بأنها شخصية، تظهره إحداها يقبّل شخصا متنكّرا بزي شخصية "ميني ماوس".

وأورد الوثائقي أن الصور حصلت عليها إسرائيل، متّهما إياها بالتجسّس على غروسي.

ويأتي بث الوثائقي في خضم توتر متزايد بين إيران والدول الغربية على صلة بالأنشطة النووية لطهران.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
من الجو والبحر والبر.. الصين تكشف أسرار قدراتها النووية لأول مرّة
lebanon 24
25/09/2025 09:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لا معلومات مُؤكّدة بشأن مصيره.. إسرائيل تكشف أسراراً عن "أبو عبيدة"
lebanon 24
25/09/2025 09:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
من وول ستريت إلى مليونيرة: روز هان تكشف أسرار خفض الفواتير
lebanon 24
25/09/2025 09:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجهل أحياناً نعمة".. ساويرس وهوانغ يكشفان أسرار النجاح غير المتوقع
lebanon 24
25/09/2025 09:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيراني

إسماعيل

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2025-09-25
01:27 | 2025-09-25
01:18 | 2025-09-25
00:46 | 2025-09-25
00:09 | 2025-09-25
23:56 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24