عربي-دولي

الغارات مستمرة.. أحزمة نار تلف غزة وشهداء بالعشرات

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:18
يتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء الناحل في معارك شمال القطاع الفلسطيني.
بينما كشف تحقيق أولي للجيش أن الجندي القتيل كان يشرف على نقطة حراسة في معسكر عندما تعرض لنيران قناص، فر من المكان، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما أشارت إلى أن "عناصر الجيش الإسرائيلي مشطوا المنطقة دون التمكن من العثور على القناص".

قصف عنيف
بالتزامن، شنت الطائرات الإسرائيلية قصفاً عنيفاً على حي النصر غرب مدينة غزة. وصعّد الجيش الإسرائيلي من عملياته الميدانية، حيث قصفت المدفعية أحياء الصبرة والطرج والطفاح والزيتون بعشرات القذائف، كما فجّر مدرعات مفخخة في حي تل الهوى جنوب المدينة، فيما لا تزال الدبابات متمركزة في محيط مفترق الأسرى والمالية.

أما في شمال غربي المدينة، فشنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على حي النصر مستخدمة "الأحزمة النارية" في تدمير المنازل السكنية، بينما تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفترق الكرامة تحت غطاء من الطائرات الحربية والمسيرات.

وفي رفح جنوب القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب محور عسكري، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
ووسط القطاع، قُتل 20 فلسطينيًا، فيما أدى قصف منزل سكني في بلدة الزوايدة إلى مقتل ثلاثة آخرين، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

في حين، أوضحت مصادر طبية في قطاع غزة للعربية/الحدث أن نحو 100 فلسطيني قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر أمس الأربعاء، نصفهم من مدينة غزة.
