عربي-دولي
دبوس عباس يثير مخاوف تل أبيب من "طوفان لتدمير إسرائيل"
Lebanon 24
25-09-2025
|
01:44
A-
A+
photos
A+
A-
انتقدت الخارجية
الإسرائيلية
المظهر الخارجي للرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، بعد أن وضع دبوسا على شكل مفتاح، أثناء خطابه أمام
الجمعية العامة
للأمم المتحدة بأنه إيحاء يدل على رغبته بطوفان جديد لتدمير
إسرائيل
.
والمفتاح، الذي اتخذت شارته شكلا على سترة عباس أثناء كلمته، يُذكّر تقليديا بالنزوح الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم التي عاشوا عليها إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، وكذلك برغبة الشعب في العودة إلى تلك الأرض.
وجاء في منشور لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها في منصة "إكس": "أثناء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يعلو سترته شارة المفتاح - ذلك الرمز الذي لا يحتمل اللبّ لهدفه المتمثل في محو إسرائيل من على وجه الأرض.. مفتاح عباس يمثل الخطة القديمة لمنظمة التحرير
الفلسطينية
: دولتان لشعب فلسطيني واحد وتدمير الدولة اليهودية. هذا لن يحدث".
وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن عباس "يريد أن يُحدث طوفانه الخاص" من خلال إعادة ملايين أحفاد العرب الذين غادروا عام 1948 إلى الأراضي الإسرائيلية، من أجل تدمير الدولة اليهودية.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنه خلال سنوات "حرب
الاستقلال
"، كان عدد اليهود المُهجّرين من
الدول العربية
أكبر من عدد
الفلسطينيين
العرب الذين غادروا منازلهم.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "حان الوقت منذ زمن للدول العربية التي استقبلت الفلسطينيين لمنح جنسيتها لأحفادهم". (سكاي نيوز عربية)
