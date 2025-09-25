28
عربي-دولي
خلال اقتحام بلدة.. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
Lebanon 24
25-09-2025
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الصحة
الفلسطينية
، اليوم الخميس، استشهاد شابين برصاص الجيش
الإسرائيلي
خلال اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس في
الضفة الغربية
.
وقالت الوزارة في بيان إنها أُبلغت بـ"استشهاد الشاب محمد
قاسم
أحمد سليمان (29 عاما) والشاب علاء جودت خضر بني عودة (20 عاما) برصاص
الاحتلال
فجر اليوم في بلدة طمون".
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.
وذكرت
وكالة الأنباء
والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة بعد منتصف الليل، قبل أن تحاصر منزلا في الأطراف الشرقية لطمون. وأشارت إلى أن اشتباكات اندلعت في المنطقة بين القوات
الإسرائيلية
ومسلحين فلسطينيين.
وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت المنزل المحاصر بقذائف "الإنيرجا" عدة مرات، ما أدى إلى أضرار بالغة فيه.
من جانبها، قالت
وزارة الشؤون
المدنية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثماني الشابين.(سكاي نيوز)
