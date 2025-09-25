خلال اقتحام بلدة.. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

Advertisement

أكدت ، اليوم الخميس، استشهاد شابين برصاص الجيش خلال اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس في .وقالت الوزارة في بيان إنها أُبلغت بـ"استشهاد الشاب محمد أحمد سليمان (29 عاما) والشاب علاء جودت خضر بني عودة (20 عاما) برصاص فجر اليوم في بلدة طمون".ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.وذكرت والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة بعد منتصف الليل، قبل أن تحاصر منزلا في الأطراف الشرقية لطمون. وأشارت إلى أن اشتباكات اندلعت في المنطقة بين القوات ومسلحين فلسطينيين.وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت المنزل المحاصر بقذائف "الإنيرجا" عدة مرات، ما أدى إلى أضرار بالغة فيه.من جانبها، قالت المدنية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثماني الشابين.(سكاي نيوز)