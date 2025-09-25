السلام البارد ينكسر.. هل اقتربت الحرب المصرية الإسرائيلية؟

Advertisement

وأوضح التقرير، المنشور على موقع "ناتسيف.نت" القريب من ، أن استخدام مصر للمرة الأولى منذ اتفاقية السلام عام 1979 كلمة "العدو" للإشارة إلى خلال قمة الدوحة، وغياب السفراء بين البلدين، يعكسان فتور العلاقات وضيق قنوات الاتصال.وأشار إلى أن المواجهة بين الطرفين لم تعد عسكرية فقط بل تحولت إلى معركة سياسية وإعلامية وأمنية، لافتاً إلى اتهامات إسرائيلية لمصر بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة، تُستخدم كذريعة لتعزيز الوجود العسكري على الحدود والضغط على القاهرة دبلوماسياً.في المقابل، أشار التقرير إلى أن مصر تركز على الشرعية الدولية والتنسيق المسبق وفق اتفاقية السلام، وترفض تماماً أي خطة لتهجير إلى سيناء وتعتبر ذلك خطاً أحمر، مع تعزيز أمنها الحدودي استعداداً لأي تطورات.وختم التقرير بأن المشهد الحالي يمثل "حرباً على الورق وعلى الأرض"، مع سعي إسرائيل إلى عسكرة الأزمة، مقابل استراتيجية تقوم على "تسييس الدفاع"، وسط توازن دقيق يحاول الطرفان من خلاله تجنب الانزلاق الكامل إلى الهاوية. (روسيا اليوم)