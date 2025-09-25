27
عربي-دولي
العليمي: الحوثيون يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويهددون الاستقرار الدولي
Lebanon 24
25-09-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلمة رئيس
مجلس القيادة
الرئاسي في اليمن
رشاد العليمي
أمام
الجمعية العامة
للأمم المتحدة
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي "إن التهاون مع إرهاب
الحوثي
سيرتب مخاطر كبيرة على الملاحة والتجارة الدولية".
أضاف العليمي "أدعو إلى تشكيل تحالف دولي فعّال لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين".
وأكد "أن اليمن اليوم اختبار كبير للقانون الدولي".
وأشار الى "أن الحوثيون يتاجرون بالقضية
الفلسطينية
العادلة".
وقال "نريد فعلا دوليا حاسما مساندا لليمن". (سكاي نيوز)
التجارة الدولية
الجمعية العامة
مجلس القيادة
رشاد العليمي
الفلسطينية
رشاد العلي
سكاي نيوز
سكاي نيو
تابع
