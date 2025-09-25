Advertisement

عربي-دولي

العليمي: الحوثيون يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويهددون الاستقرار الدولي

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1421478-638944206541209232.jpg
Doc-P-1421478-638944206541209232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
Advertisement
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي "إن التهاون مع إرهاب الحوثي سيرتب مخاطر كبيرة على الملاحة والتجارة الدولية".
أضاف العليمي "أدعو إلى تشكيل تحالف دولي فعّال لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين".
وأكد "أن اليمن اليوم اختبار كبير للقانون الدولي".
وأشار الى "أن الحوثيون يتاجرون بالقضية الفلسطينية العادلة".
وقال "نريد فعلا دوليا حاسما مساندا لليمن". (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
العليمي: السلام الحقيقي في اليمن يبدأ بتفكيك البنية العنصرية للحوثيين
lebanon 24
25/09/2025 21:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي وتعتبرها عنصرية وتهدد أمن واستقرار المنطقة
lebanon 24
25/09/2025 21:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زامير: الحوثيون يعملون كذراع إرهابية لإيران ويواصلون مهاجمة إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
25/09/2025 21:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري: تجاهل الحقوق الفلسطينية يجلب المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار
lebanon 24
25/09/2025 21:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24

التجارة الدولية

الجمعية العامة

مجلس القيادة

رشاد العليمي

الفلسطينية

رشاد العلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:43 | 2025-09-25
12:52 | 2025-09-25
12:44 | 2025-09-25
12:29 | 2025-09-25
12:23 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24