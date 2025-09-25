العليمي: الحوثيون يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويهددون الاستقرار الدولي

Advertisement

كلمة رئيس الرئاسي في اليمن أمام للأمم المتحدةقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي "إن التهاون مع إرهاب سيرتب مخاطر كبيرة على الملاحة والتجارة الدولية".أضاف العليمي "أدعو إلى تشكيل تحالف دولي فعّال لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين".وأكد "أن اليمن اليوم اختبار كبير للقانون الدولي".وأشار الى "أن الحوثيون يتاجرون بالقضية العادلة".وقال "نريد فعلا دوليا حاسما مساندا لليمن". (سكاي نيوز)