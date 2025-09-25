Advertisement

عربي-دولي

أميركا تأمل بحوار بين الجيش والدعم السريع لإنهاء الأزمة السودانية

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:25
Doc-P-1421483-638944215244306321.jpg
Doc-P-1421483-638944215244306321.jpg photos 0
أكد مستشار ترامب الى "أن الكارثة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم".
وقال: "وضعنا آلية لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للفاشر".
وأشار الى أن "يجب إيصال المساعدات للفاشر بشكل سريع جدا".
وتابع مستشار ترامب إلى أن "آلية إدخال المساعدات للفاشر ستبدأ خلال ساعات".
ورأى "أن أكثر من 100 ألف طفل في الفاشر يعانون من المجاعة".
وقال "عقدنا لقاءات في نيويورك لمعالجة الأزمة في الفاشر".
وأكد "أن قنوات التواصل مع أطراف الأزمة في السودان مفتوحة".
وتابع "متفاءلون بإمكانية إجراء حوار بين الجيش والدعم بالسودان". (العربية)
