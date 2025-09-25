إليكم حصيلة القتلى والجرحى جرّاء الغارات الإسرائيلية على صنعاء

قُتل مدنيان وأُصيب 48 آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة ، وفق ما أعلنت التابعة لسلطات الحوثيين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، أنّ "فرق الدفاع المدنيّ والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين". وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، أنّ "فرق الدفاع المدنيّ والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين".



وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بوقوع "عدوان إسرائيليّ يستهدف العاصمة صنعاء".





وأفاد مراسل في العاصمة بسماع دوي انفجارات، وبتصاعد أعمدة دخان من ثلاثة مواقع مختلفة.





وأكّد الإسرائيليّ أنّ الجيش استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء.