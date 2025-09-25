Advertisement

عربي-دولي

إليكم حصيلة القتلى والجرحى جرّاء الغارات الإسرائيلية على صنعاء

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:18
قُتل مدنيان وأُصيب 48 آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات الحوثيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، أنّ "فرق الدفاع المدنيّ والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين".
     
وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بوقوع "عدوان إسرائيليّ يستهدف العاصمة صنعاء".

     
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة بسماع دوي انفجارات، وبتصاعد أعمدة دخان من ثلاثة مواقع مختلفة.

     
وأكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ الجيش استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24