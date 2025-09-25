Advertisement

عربي-دولي

في أوّل تعليق... هذا ما قاله ساركوزي بعد قرار سجنه لمدة خمس سنوات

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:23
أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه خمس سنوات.
وأوضح ساركوزي في تصريحات صحفية: "إذا كانوا يريدون مني أنا أقضي الليالي في السجن، فسأنام في السجن ولكن رأسي مرفوع".



وأضاف: "أنا بريء، وهذا الظلم فضيحة وسأطعن في قرار المحكمة بالطبع، سأتحمل مسؤولياتي وأمتثل للعدالة".


وأشار ساركوزي إلى أن "الذين يحقدون علي إلى هذه الدرجة يعتقدون أنهم يهينونني، ولكنهم اليوم أهانوا فرنسا".



وكانت قد أصدرت محكمة فرنسية في وقت سابق اليوم الخميس حكما بسجن ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007.
