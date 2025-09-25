في أوّل تعليق... هذا ما قاله ساركوزي بعد قرار سجنه لمدة خمس سنوات

أعلن الأسبق أنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه خمس سنوات.

وأضاف: "أنا بريء، وهذا الظلم فضيحة وسأطعن في قرار المحكمة بالطبع، سأتحمل مسؤولياتي وأمتثل للعدالة". وأوضح في تصريحات صحفية: "إذا كانوا يريدون مني أنا أقضي الليالي في السجن، فسأنام في السجن ولكن رأسي مرفوع".وأضاف: "أنا بريء، وهذا الظلم فضيحة وسأطعن في قرار المحكمة بالطبع، سأتحمل مسؤولياتي وأمتثل للعدالة".





وأشار ساركوزي إلى أن "الذين يحقدون علي إلى هذه الدرجة يعتقدون أنهم يهينونني، ولكنهم اليوم أهانوا ".







وكانت قد أصدرت محكمة فرنسية في وقت سابق اليوم الخميس حكما بسجن ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية لعام 2007.