عربي-دولي

خبر مفاجئ… شركة عالمية تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية!

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:29
أفادت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، بأنها عطلت مجموعة من الخدمات المرتبطة بوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، في مدونة مايكروسوفت: "أود أن أبلغكم أن مايكروسوفت أوقفت وعطّلت مجموعة من الخدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".


وأضاف: "مايكروسوفت ليست حكومة ولا دولة. نحن شركة. ومثل أي شركة أخرى، نقرر المنتجات والخدمات التي نقدمها لعملائنا".


وتابع: "كما أعلنا علنا في 15 آب، قررنا مراجعة الادعاءات التي وردت في مقال نشرته صحيفة الغارديان في 6 آب حول وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وكما أوضحنا آنذاك، أفاد مقال الغارديان أن "عدة أفراد أكدوا أن الجيش الإسرائيلي يستخدم Azure لتخزين ملفات بيانات المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة واسعة النطاق أو جماعية للمدنيين في غزة والضفة الغربية".


وكشف: "وبينما لا تزال مراجعتنا جارية، وجدنا أدلة تدعم عناصر تقرير صحيفة الغارديان. تتضمن هذه الأدلة معلومات تتعلق باستهلاك شركة IMOD لسعة تخزين Azure في هولندا، واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي".


وأكمل: "لذلك، أبلغنا IMOD بقرار مايكروسوفت بإيقاف وتعطيل اشتراكات IMOD وخدماتها المحددة، بما في ذلك استخدامها لخدمات وتقنيات محددة للتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي".


وأكد أن "قرار التعطيل لا يؤثر على العمل المهم الذي تواصل مايكروسوفت القيام به لحماية الأمن الالكتروني لإسرائيل".


وأضاف أن "الشركة لا تقدم التكنولوجيا لتسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين".
