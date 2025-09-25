Advertisement

عربي-دولي

"فجوات كبيرة"... ما الذي كشفه إنفجار الطائرة المسيّرة في إيلات؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:50
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قالت إنّ "انفجار الطائرة المسيّرة الحوثيّة قرب فندق في مدينة إيلات كشف عن عيوب مرعبة".
وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنه "بعد أسبوع من الهجوم على مدخل فندق "جايكوب" في إيلات، وفي ظل سقوط سلسلة من الطائرات المسيّرة في المدينة الجنوبية، فإن الانفجار الذي وقع الأربعاء بالقرب من مركز "مول هيم" التجاري يوضح مدى تحوّل إيلات إلى جبهة تعرض لهجمات، حيث أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا على الأقل، العديد منهم بشظايا".

وأوضحت أنه منذ اندلاع حرب غزة، تم إطلاق حوالي 300 طائرة مسيّرة باتجاه إيلات، ونجحت عشرة منها في اختراق منظومة الدفاع والتحطم في مناطق مدنية.
 
وقال رئيس البلدية إيلي لانكري إنّ "إيلات ليست مستعدة لأحداث حرجة"، وقال "ويل لنا لو وقعت حادثة إصابات جماعية. إذا كان الهجوم أكثر خطورة، فإن المستشفى ليس مستعدا لتقديم خدمات طبية لمثل هذه الأحداث. حتى في الأوقات العادية، يعاني من نقص".
 
وتابع: "هناك فجوات كبيرة في الخدمات الطبية. ومع ذلك، أدى المستشفى وظيفته بشكل جيّد وقام بإجلاء المصابين بسرعة. من ناحية أخرى، كشف هذا مرة أخرى عن قلقي الشديد بشأن الفجوات بين الخدمات الطبية في إيلات وبقية البلاد. لدينا أدنى الخدمات الطبية في إسرائيل، وقد حان الوقت للتعامل مع هذا الأمر". (روسيا اليوم)
 
 
 
