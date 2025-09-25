بشكل عاجل… وزير الدفاع الأميركي يوجّه استدعاءً لمئات الجنرالات والأدميرالات

Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار أثار ارتباكًا وقلقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية، خاصة أنه يأتي بعد أشهر من سلسلة تغييرات كبيرة أجرتها هذا العام، والتي شملت إقالة عدد كبير من كبار العسكريين.بحسب ما نقله أكثر من عشرة مسؤولين مطلعين للصحيفة، فقد أُرسل التوجيه فعليا إلى جميع كبار القادة العسكريين حول العالم، بما يشمل نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين داخل وعبر عشرات الدول.ويُلزم القرار الضباط برتبة عميد أو ما يعادلها في البحرية ممن يتولون مناصب قيادية، إضافة إلى كبار المستشارين من صف الضباط لديهم.ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع قادة من مناطق نزاع عدة، إضافة إلى القادة العسكريين المتمركزين في والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. أما الضباط الذين يشغلون مناصب إدارية داخل الولايات المتحدة فلن يشملهم الاستدعاء.وقالت مصادر الصحيفة إن أيّا من المطلعين لم يتذكر واقعة سابقة جرى فيها استدعاء هذا العدد الكبير من الجنرالات والأدميرالات إلى مكان واحد من قِبل وزير الدفاع.وأشارت إلى أن بعض القادة أبدوا استياءهم من إلزام ضباط يقودون قوات في ساحات انتشار حيوية بالحضور من دون إيضاح جدول الأعمال أو موضوع الاجتماع.