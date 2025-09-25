Advertisement

عربي-دولي

بشكل عاجل… وزير الدفاع الأميركي يوجّه استدعاءً لمئات الجنرالات والأدميرالات

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1421537-638944301322210025.webp
Doc-P-1421537-638944301322210025.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، أصدر أوامر عاجلة لمئات الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأميركي للحضور الأسبوع المقبل إلى قاعدة كوانتيكو التابعة لمشاة البحرية في ولاية فرجينيا، من دون تقديم أي توضيح لأسباب هذا الاستدعاء غير المسبوق.
Advertisement



وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار أثار ارتباكًا وقلقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية، خاصة أنه يأتي بعد أشهر من سلسلة تغييرات كبيرة أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا العام، والتي شملت إقالة عدد كبير من كبار القادة العسكريين.



بحسب ما نقله أكثر من عشرة مسؤولين مطلعين للصحيفة، فقد أُرسل التوجيه فعليا إلى جميع كبار القادة العسكريين حول العالم، بما يشمل نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين داخل الولايات المتحدة وعبر عشرات الدول.



ويُلزم القرار الضباط برتبة عميد أو ما يعادلها في البحرية ممن يتولون مناصب قيادية، إضافة إلى كبار المستشارين من صف الضباط لديهم.



ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع قادة من مناطق نزاع عدة، إضافة إلى القادة العسكريين المتمركزين في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. أما الضباط الذين يشغلون مناصب إدارية داخل الولايات المتحدة فلن يشملهم الاستدعاء.



وقالت مصادر الصحيفة إن أيّا من المطلعين لم يتذكر واقعة سابقة جرى فيها استدعاء هذا العدد الكبير من الجنرالات والأدميرالات إلى مكان واحد من قِبل وزير الدفاع.



وأشارت إلى أن بعض القادة أبدوا استياءهم من إلزام ضباط يقودون قوات في ساحات انتشار حيوية بالحضور من دون إيضاح جدول الأعمال أو موضوع الاجتماع.
مواضيع ذات صلة
مشروع بيان القمة الخليجية: توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة
lebanon 24
26/09/2025 00:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء الأردن: سنرسل بشكل عاجل تعديلات قانون خدمة العلم للبرلمان
lebanon 24
26/09/2025 00:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية: مقاتلتان تابعتان لنظام مادورو اقتربتا من سفينة أميركية في المياه الدولية
lebanon 24
26/09/2025 00:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يصادق على أوامر استدعاء 60 ألف من الاحتياط
lebanon 24
26/09/2025 00:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

الشرق الأوسط

دارة الرئيس

وزير الدفاع

دونالد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-09-25
16:39 | 2025-09-25
16:02 | 2025-09-25
15:52 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
15:39 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24