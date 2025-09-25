Advertisement

عربي-دولي

خلال توجّهه إلى أميركا... نتنياهو أصدر أمراً هجوميّاً اليوم

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1421545-638944318869104763.png
Doc-P-1421545-638944318869104763.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الأخير أصدر أوامر بضرب أهداف للحوثيين في صنعاء من على متن طائرته وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة.
Advertisement

 
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ، أنّ "الضربات استهدفت مقرات ومستودعات أسلحة الحوثيين في صنعاء". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%
lebanon 24
26/09/2025 00:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو خلال جلسة للحكومة: هناك تقدم في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا
lebanon 24
26/09/2025 00:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قرار التحرك في شيكاغو قد يصدر خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
26/09/2025 00:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو : كانت هناك فرصة عملياتية اليوم للقضاء على قيادة حماس ووجهت تعليمات مع وزير الدفاع لتنفيذها
lebanon 24
26/09/2025 00:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

روسيا اليوم

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-09-25
16:39 | 2025-09-25
16:02 | 2025-09-25
15:52 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
15:39 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24